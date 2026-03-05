Pronostico Newcastle-Manchester City: Guardiola deve cambiare obiettivo

Newcastle-Manchester City è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Forse un po’ la testa sarà all’impegno in Champions League. Forse un po’ la testa sarà alla possibilità di rientrare in Premier, visto che c’è una gara in meno rispetto all’Arsenal, ma è evidente che il pareggio interno contro il Nottingham ha stravolto probabilmente le idee di Guardiola. Che si è allontanato dalla vetta della graduatoria.

Ecco perché i Citizens devono cambiare obiettivo se vogliono chiudere l’anno alzando un trofeo. E la Fa Cup è una di quelle coppe che piace a tutti vincere. Anche al Newcastle, a dire il vero. Ma se andiamo a vedere le qualità delle due rose che sabato sera scenderanno in campo non possiamo avere il minimo dubbio. Evidente. E, inoltre, i bianconeri di Howe, nonostante siano lontani dalla zona Europa in Premier, devono cercare di rientrare. Certo, sarebbe più facile farlo vincendo questa manifestazione, ma ci sono troppe squadre forti in mezzo e puntare tutto su questo ci pare esagerato. Crediamo, nonostante la classifica, che il settimo posto potrebbe essere raggiunto tramite la competizione principale della stagione.

Quindi? Quindi il Manchester City potrebbe fare il colpo grosso esterno. Crediamo che Guardiola manderà in campo la migliore formazione possibile e sappiamo benissimo – e lo sa anche il tecnico catalano – che vincere aiuta a vincere. Quindi c’è da mettersi anche alle spalle il pareggio inaspettato contro il Nottingham. Sì, City favorito.

Come vedere Newcastle-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida Newcastle-Manchester City, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.47 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra (questa è proprio una sicurezza) il City si prenderà il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester City

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Semenyo, Cherki, Silva, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3