Pronostico Mansfield-Arsenal: si chiude una settimana magica

Mansfield-Arsenal è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una settimana magica si potrebbe chiudere per l’Arsenal. Che ha vinto il turno infrasettimanale e ha allungato sul Manchester City che ha pareggiato in casa contro il Nottingham. Adesso, in Premier League, i punti di vantaggio sono sette, anche se la truppa di Guardiola ha sempre una partita in meno. Ma sembra l’allungo decisivo.

E quando si è in gioco per tutto, quando c’è un entusiasmo incredibile, è normale pensare si voglia vincere tutto. Anche l’Fa Cup. Soprattutto perché il tabellone permette di giocare, almeno sulla carta, una partita molto semplice, sicuramente meno complicata di altre. L’avversario di turno è il Mansfield, formazione di categoria inferiore – parliamo di terza serie – che si trova a giocare contro uno dei club più forti d’Europa. Sarà una festa, sabato, per i padroni di casa. Si godranno tutti un momento magico, uno di quelli che rimarrà nella storia di questo club.

Per il risultato finale, ovviamente, non ci possono essere minimi dubbi. I Gunners vogliono arrivare in fondo e superare intanto questo turno senza rischiare nulla. Le qualità sono differenti e si potrebbe chiudere, come detto, una settimana davvero magica.

Come vedere Mansfield-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida Mansfield-Arsenal, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 13:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.47 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria esterna senza subire gol. Questo è l’obiettivo dell’Arsenal di Arteta che non vuole dare nemmeno la possibilità ai padroni di casa di pensare ad un possibile miracolo. Il passaggio del turno è in cassaforte.

Le probabili formazioni di Mansfield-Arsenal

MANSFIELD (4-1-4-1): Roberts; Akins, Hewitt, Oshilaja, Blake-Tracy; Reed; Bolton, Russell, Abbott, Irow; Oates.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Norgaard, Rice; Trossard, Eze, Havertz; Gabriel Jesus.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3