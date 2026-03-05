Pronostico Celta Vigo-Real Madrid: impresa possibile contro i Blancos decimati

Celta Vigo-Real Madrid è una partita valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due sconfitte di fila del Real Madrid in campionato sono molto rare. Eppure i Blancos sono usciti con le ossa rotte dagli ultimi due turni di Liga, perdendo prima 2-1 a Pamplona con l’Osasuna e poi addirittura al “Bernabeu” contro il Getafe di José Bordalas (0-1). Incredibile ma vero. Lunedì scorso a dare un dispiacere ad Alvaro Arbeloa e ai suoi uomini è stato un ex giocatore dell’Inter, Satriano, che con il suo timbro a fine primo tempo ha contribuito a rendere l’atmosfera più pesante in quel di Valdebebas. Abbiamo assistito alla partita che voleva Bordalas: ruvida, fisica, spezzettata. Ed il Real, cadendo nella “trappola”, l’ha accontentato.

Mentre nella capitale spagnola si fanno già i nomi del prossimo allenatore – la panchina di Arbeloa inizia seriamente a vacillare – il titolo si allontana. In seguito al doppio ko madrileno, il Barcellona non è rimasto a guardare ed oltre a scavalcare in vetta gli acerrimi rivali, è volato a +4. Riacciuffare i blaugrana, di questo passo, sarà molto complicato.

Anche perché l’infermeria è sempre più piena: nella serataccia con il Getafe l’altra cattiva notizia oltre al risultato è stato l’infortunio gravissimo occorso all’attaccante brasiliano Rodrygo, che ha terminato la stagione (dovrà saltare ovviamente anche il Mondiale con il Brasile). La defezione del nazionale verdeoro si aggiunge a quelle di Mbappé, Bellingham, Ceballos e Eder Militao. E poi ci sono gli assenti per squalifica: Huijsen e Carrares per gialli accumulati e Mastantuono per il rosso ricevuto lunedì scorso.

Arbeloa affronterà dunque il Celta Vigo nell’anticipo della ventisettesima giornata con una squadra rimaneggiata. Non mancheranno dunque le insidie in Galizia contro una squadra che viene da 4 vittorie di fila tra le varie competizioni e che è in piena lotta per un posto in Europa, essendo sesta in classifica a quota 40 punti. Gli uomini di Claudio Giraldez all’andata si sono già presi lo scalpo del Real, battuto a sorpresa 2-0 lo scorso dicembre al “Bernabeu”, un match caratterizzato dalla doppietta di Swedberg e dai due rossi sventolati dall’arbitro a Fran Garcia e Carreras.

Come vedere Celta Vigo-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Celta Vigo e Real Madrid, valida per la ventisettesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Real Madrid arriva in Galizia non solo ferito, ma letteralmente decimato. Tra infortuni (Rodrygo, Mbappé, Bellingham, Militao) e squalifiche (Mastantuono, Huijsen, Carreras), Arbeloa dovrà inventarsi una formazione inedita. Il Celta Vigo, sesto in classifica e reduce da quattro vittorie di fila, ha la rapidità e l’entusiasmo per colpire una difesa totalmente rimaneggiata. Il precedente più recente al “Bernabéu” (vittoria Celta 2-0 a dicembre) conferma che la squadra di Giraldez ha il piano tattico perfetto per mandare in tilt le Merengues. Sarà una battaglia di nervi, con il Barcellona che osserva sperando nel definitivo crollo dei rivali. In questo momento, puntare sul Real è un rischio altissimo. Il Celta in casa ha perso una sola volta nel 2026 e la fragilità mentale dei madrileni, unita alle assenze, rende la doppia chance interna l’opzione più solida.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Madrid

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Miguel Román, Moriba, Carreira; Fer López, Borja Iglesias, Swedberg.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Gonzalo Garcia, Vinícius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1