Pronostico Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach: il tabù ormai è sfatato

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sofferta vittoria nel Klassiker contro il Borussia Dortmund è stata probabilmente la “sentenza” su questa Bundesliga che, come da pronostico, prenderà ancora una volta la strada di Monaco di Baviera. I gialloneri sabato scorso c’hanno provato ma il Bayern Monaco ha dimostrato di avere qualcosa in più e l’ha spuntata 3-2 al termine di un match divertente e pieno di capovolgimenti che di fatto ha scritto la parola fine alla corsa per il titolo nel massimo campionato tedesco. I bavaresi, infatti, adesso sono primi a +11 sul Dortmund e solo una “catastrofe sportiva” potrebbe impedirgli di sollevare l’ennesimo Schale.

Prima dello scontro diretto con la squadra di Niko Kovac, il Bayern Monaco aveva infilato tre vittorie, chiudendo un febbraio da urlo, impreziosito anche dal successo in Coppa di Germania con il Lipsia, valso un pass per la semifinale. Insomma, gli uomini di Vincent Kompany sono in corsa su tutti e tre i fronti e possono sognare un mitologico Triplete. Nulla gli è precluso con un Kane strepitoso, giunto a quota 30 gol in campionato: il centravanti inglese si conferma sempre di più un fattore. Prima di affrontare l’Atalanta di Raffaele Palladino negli ottavi di Champions League – il vero obiettivo dei bavaresi – il Bayern scenderà in campo per primo in questo turno, ospitando all’Allianz Arena l’altro Borussia, quello di Monchengladbach.

‘Gladbach storica bestia nera dei bavaresi

I Fohlen possiamo definirli una delle più illustri “bestie nere” dei pluricampioni di Germania, dal momento che storicamente hanno inflitto più sconfitte in Bundesliga (ben 28) al Bayern Monaco, più di qualsiasi altra squadra del calcio tedesco.

Statistica validata anche dalla percentuale di vittorie dei bavaresi sul Gladbach, pari al 48,7%. In assoluto la più bassa contro qualsiasi compagine attualmente in Bundesliga. I Puledri, in ogni caso, non se la passano affatto bene: sono fuori dalla zona retrocessione ma la terzultima, il Werder Brema, non è lontanissimo, avendo appena tre punti in meno. La vittoria di sabato scorso con l’Union Berlino (1-0) è stata però una bella boccata d’ossigeno: il rigore di Diks al minuto 94 ha regalato al tecnico Eugen Polanski tre punti fondamentali, che peraltro mancavano da quasi due mesi.

Il pronostico

Il Bayern Monaco è in uno stato di grazia assoluto, trascinato da un Harry Kane illegale da 30 gol stagionali. Tuttavia, il Gladbach non è un avversario come gli altri: è la squadra che ha battuto i bavaresi più volte nella storia della Bundesliga (28 sconfitte inflitte). Nonostante questo dato romantico, la realtà attuale parla di un Bayern che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti e di un Gladbach che lotta per non annegare nei bassifondi della classifica, reduce da una vittoria sofferta e arrivata solamente al 94′. La truppa di Kompany vorrà chiudere la pratica velocemente per gestire le energie in vista dell’Europa, sfruttando la fragilità difensiva dei Fohlen.

Il Bayern in casa è una macchina da gol e il Gladbach, storicamente spavaldo contro i bavaresi, difficilmente uscirà indenne da questa trasferta. L’Over 2.5 è quasi una garanzia. Le quote relative a questi segni sono comunque molto basse: più invitante il Gol, non del tutto improbabile visto che il Bayern ne ha incassati 4 complessivi nelle ultime due uscite.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Takai, Elvedi, Diks; Scally, Sander, Engelhardt, Bolin, Ullrich; Honorat, Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1