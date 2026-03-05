Pronostico Al Hilal-Al Najma: tutto semplice per Inzaghi

Al Hilal-Al Najma è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Qualche settimana fa si è pensato anche ad un possibile esonero di Simone Inzaghi. Un paio di pareggi consecutivi dell’Al Hilal hanno messo a rischio la posizione dell’ex allenatore dell’Inter che, però, adesso, ha l’occasione di centrare la seconda vittoria di fila e rimanere agganciato al primo posto, distante solamente tre lunghezze.

Sì, perché nonostante il campionato ancora sia abbastanza lungo e tutto potrebbe succedere, alcuni passi falsi non sono piaciuti ai tifosi di quella che tutti considerano la squadra più forte e che nel mercato di gennaio ha anche preso Benzema. Un colpaccio che ha fatto subito la differenza. Ma difensivamente, adesso, si sta pagando qualcosa. Non succederà comunque nulla di strano nell’impegno che i biancoazzurri hanno in programma venerdì sera, visto che parliamo della squadra ultima in classifica, con solamente otto punti conquistati fino al momento, e che ha non solo il peggior attacco ma soprattutto la peggior difesa di tutto il campionato con 54 reti subite in 24 partite. Una media altissima che ha già fatto venire l’acquolina in bocca al parco attaccanti di Inzaghi. Questa gara non avrà nessuna storia, un fatto oggettivo, e potrebbe tra le altre cose, oltre alla vittoria dei padroni di casa, regalare anche una goleada.

Come vedere Al Hilal-Al Najma in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Najma in programma venerdì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria con over e senza nemmeno subire gol. E magari anche con una goleada importante. Un risultato largo potrebbe regalare fiducia alla formazione di Inzaghi. Che se lo prenderà senza problemi.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Najma

AL HILAL (4-1-4-1): Bono; Al Harbi, Lajami, Koilubaly, Hernandez; Neves; Mandash, Milinkovic-Savic, Kanno, Bouabre; Marcos Leonardo.

AL NAJMA (4-4-2): Braga; Al Hawsawi, Al Haleel, Samir, Al Subaie; Boutobba, Dunga, Guga, Tijanic; Cardoso, Lazaro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1