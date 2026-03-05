Pronostici Tottenham-Crystal Palace: marcatore e tiri in porta

Tottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte

A caccia di punti preziosissimi in ottica salvezza, Tottenham e Crystal Palace sono pronti a darsi battaglia in un confronto che si preannuncia molto importante per il morale delle due compagini. I margini di errori sono assolutamente risicati.

Nel confronto che può avere conseguenze decisive anche sul futuro di Tudor sulla panchina degli Spurs, l’ex allenatore della Juventus si affida ancora una volta al suo pupillo Randal Kolo Muani. Impattante contro l’Arsenal con una girata che aveva pareggiato i conti per alcuni minuti, l’attaccante francese ha la qualità e la forza fisica con cui far saltare il banco con le Eagles.

Volente o nolente i padroni di casa sono obbligati a fare la partita per provare a risollevarsi in classifica. Anche alla luce delle ultime uscite ufficiali, Solanke ha la grande chance di vivere una serata da protagonista: l’Over 1,5 tiri in porta plus del jolly offensivo del Tottenham è un’occasione piuttosto intrigante.

Detto delle difficoltà difensive del Tottenham, il Crystal Palace può ritagliarsi occasioni importanti: premiato in termini di quote, Sarr (trentadue tiri totali, dodici nello specchio) non dovrebbe avere problemi a tirare almeno una volta in porta.

Kolo Muani marcatore plus; Solanke Over 1,5 tiri in porta plus e Sarr Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 12,20 su Goldbet.