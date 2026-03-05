I pronostici di giovedì 5 marzo: Premier League, Serie C e altri campionati

I pronostici di giovedì 5 marzo, ci sono partite di Premier League, Serie C e altri campionati minori in giro per il mondo

Già l’arrivo di Tudor non era stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi del Tottenham. E adesso, dopo due sconfitte in altrettante partite, la pressione sull’ex allenatore della Juventus è aumentata in maniera sensibile. Diciamo che si gioca tutto, o quasi, in questo altro derby londinese contro il Crystal Palace.

Quattro sconfitte di fila e una classifica bruttissima costringono gli Spurs, in questo impegno in programma giovedì sera, a vincere per forza contro un Palace che nell’ultimo periodo – nonostante la sconfitta sul campo dello United – sembra essersi tirato fuori da qualsiasi problematica in campionato.

Non conta come, l’importante per il Tottenham sarà fare i tre punti e allontanare lo spettro retrocessione: missione alla portata degli uomini di Tudor.

I pronostici sulle altre partite

Questo giovedì scenderà in campo anche il girone C della Serie C. Davanti a tutti c’è il Benevento, che ha sette punti di vantaggio sul Catania. Le altre sono staccate e si giocheranno i playoff. Mentre i campani dovranno difendere il vantaggio sulla formazione siciliana che era partita appunto con l’obiettivo di vincere il campionato. Le ultime speranze passano dallo scontro diretto odierno.

Il Crotone in casa ha fatto bene, e ospita una Cavese in difficoltà. I calabresi sono in piena lotta per un importante piazzamento nei playoff e non vogliono sbagliare questa partita. Il Latina in casa, nonostante la classifica, è una squadra temibile. E contro il Sorrento che viene da cinque sconfitte di fila in trasferta, i tre punti potrebbero essere pesantissimi per il proprio cammino verso la salvezza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 21:00

Vincenti

BODO/GLIMT (in Molde-Bodo/Glimt, Coppa di Norvegia, ore 19:00)

(in Molde-Bodo/Glimt, ore 19:00) LATINA O PAREGGIO (in Latina-Sorrento, Serie C, ore 18:00)

(in Latina-Sorrento, ore 18:00) CROTONE (in Crotone-Cavase, Serie C, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 20:30

Premier League, ore 20:30 Aluminij-Celje , Slovenia, ore 17:30

, Slovenia, ore 17:30 Molde-Bodo/Glimt, Coppa di Norvegia, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lione-Lens, Coppa di Francia, ore 21:10

Coppa di Francia, ore 21:10 Picerno-Atalanta U23, Serie C, ore 18:00

Serie C, ore 18:00 Benevento-Catania, Serie C, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 18.47 GOLDBET ; 20.99 SPORTBET; 18.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 20:30