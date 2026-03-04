Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: il GOL è certo

Real Sociedad-Athletic Bilbao è la semifinale di ritorno della Coppa del Re: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’uno a zero conquistato dalla Real Sociedad nella partita d’andata lascia, nonostante tutto, la porta aperta a qualsiasi risultato finale. Non può essere tranquilla la squadra di casa perché l’Athletic Bilbao è una formazione che ci proverà sicuramente. E cercherà di fare di tutto per ribaltare la situazione.

Entrambe le squadre stanno bene ed entrambe nel corso delle ultime cinque partite hanno perso solamente una volta. Gli ospiti ovviamente nella sfida d’andata di questa semifinale di Coppa del Re (chi vince raggiunge l’Atletico Madrid) e sperano di lasciare solamente quella macchia. Parliamo di due club che si giocano in campionato anche un posto europeo per il prossimo anno. Quindi è decisamente tutto aperto. La questione si potrebbe risolvere anche oltre il novantesimo – in caso di vittoria Athletic ci sarebbero i supplementari – e la sensazione è che possa finire anche in questo modo. Nella sfida d’andata ha dominato la Sociedad, sfruttando quelle che sono le proprie caratteristiche e preparando al meglio la partita, ma il Bilbao in trasferta quest’anno ha fatto benissimo. Quando di fatto non deve (ed è una cosa nuova questa) fare la partita, riesce a gestire meglio la stessa, in ripartenza. E occhio che potrebbe andare proprio in questo modo.

Come vedere Real Sociedad-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Athletic Bilbao, semifinale di ritorno della Coppa del Re, è programma mercoledì 4 marzo alle 21. La sfida in questione si potrà seguire su DAZN.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La gara è oggettivamente da tripla anche se crediamo che il Bilbao possa pure portarla oltre il novantesimo. Occhio al GOL: sì, entrambe potrebbero trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Padilla; Lekue, Vivian, Laporte, Boiro; Jauregizar, Rego; I Williams, Gomez, Navarro; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2