Pronostico Newcastle-Manchester United: possono riuscirci dopo sei anni

Newcastle-Manchester United è una partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non sarà riuscito a vincerne cinque di fila per permettere all’ormai famoso tifoso di tagliarsi i capelli, ma l’impatto di Michael Carrick sul Manchester United è comunque di quelli importanti. Dal 17 gennaio, quando l’ex centrocampista ha preso il posto dell’esonerato Amorim, i Red Devils hanno collezionato 19 punti su 21 possibili. Sei vittorie “spezzate” solo dal pareggio in casa del West Ham. Un ruolino a cui da queste parti non assistevano da tempo e che potrebbe convincere la proprietà a confermarlo, visto che per ora Carrick è ufficialmente soltanto ad interim.

Domenica scorsa Bruno Fernandes e Sesko hanno ribaltato il Crystal Palace, che ad Old Trafford aveva trovato subito il vantaggio con Lacroix dopo appena 4 minuti. Di nuovo protagonista l’ex centravanti del Lipsia, quasi un oggetto misterioso nella gestione Amorim: lo sloveno contro le Eagles ha segnato il suo settimo gol nelle ultime otto presenze tra le varie competizioni. Il successo sul Palace ha permesso allo United di raggiungere l’Aston Villa al terzo posto, a quota 51 punti: vietato accontentarsi, perché la corsa al quarto/quinto posto diventa sempre più trafficata, con quattro squadre (ci sono anche Liverpool e Chelsea) racchiuse in sei punti.

Il Newcastle rischia il quarto ko casalingo di fila

Considerando il suo stato di forma, il Manchester United può sognare il colpo a St James’ Park, stadio che i Red Devils non riescono a violare ormai dal lontano 2020. Il Newcastle, infatti, continua a balbettare: sabato scorso ha incassato la quinta sconfitta casalinga stagionale – nonché la terza di fila davanti al proprio pubblico – perdendo 3-2 contro l’Everton.

Secondo ko di fila in campionato dopo quello per 2-1 all’Etihad Stadium con il Manchester City. Le Magpies hanno sì conquistato gli ottavi di finale in Champions League – traguardo mai raggiunto prima d’ora – ma in Premier League stanno deludendo. In seguito allo scivolone con i Toffees sono finiti al tredicesimo posto, con l’Europa che si allontana partita dopo partita. Eddie Howe, allenatore bianconero, ha l’attenuante infortuni: contro i Red Devils mancheranno di nuovo Livramento e Bruno Guimaraes ed è in dubbio pure l’attaccante tedesco Woltemade.

Il pronostico

Il momento psicologico delle due squadre è agli antipodi. Il Newcastle sembra aver smarrito la magia del proprio fortino, complici le pesantissime assenze di Bruno Guimarães e Livramento che tolgono anima e geometrie alle Magpies. Lo United, invece, cavalca l’entusiasmo della “cura Carrick”: la squadra ha ritrovato cinismo e capacità di reazione, con un Sesko in stato di grazia (7 gol nelle ultime 8). Sebbene i Red Devils non vincano a Newcastle dal 2020, i dati attuali suggeriscono che il tabù stia per cadere. La corsa Champions non ammette soste e questo United, solido e motivato, ha tutte le carte in regola per brillare nel Nord dell’Inghilterra.

Lo stato di forma straripante degli uomini di Carrick e l’emergenza infortuni del Newcastle fanno ipotizzare un risultato positivo dei Red Devils, nonostante la tradizione recente sfavorevole nell’impianto bianconero. Un gol per parte resta assai probabile, alla luce della voglia di riscatto dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester United

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2