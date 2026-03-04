Pronostico Manchester City-Nottingham Forest: settima vittoria di fila

Manchester City-Nottingham è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nonostante la probabile assenza di Haaland il Manchester City troverà la settima vittoria di fila. La squadra di Guardiola è l’unica in grado a tenere aperta la Premier League. Ha una partita in meno ed è distante cinque punti dall’Arsenal. Insomma, è ancora tutto in gioco.

Vivono un ottimo momento i Citizens: una squadra decisamente costruita per vincere tutto. Il Nottingham, invece, se la passa male. Tre sconfitte di fila tra campionato ed Europa ed una classifica molto ma molto preoccupante. Il quart’ultimo posto non lascia ovviamente delle sensazioni positive per il futuro, soprattutto perché il calendario adesso li mette di fronte alla squadra più in forma di tutte. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ad esempio: l’ultima vittoria del City è arrivata contro il Leeds in trasferta, una di quelle partite complicate, sporche, che solamente se stai bene porti a casa. E si, il City ha dimostrato di stare bene. E poi in casa fa un altro tipo di sport e lo sappiamo. Per il Nottingham in poche parole è notte fonda, con nessuna possibilità di uscire con un risultato positivo.

Come vedere Manchester City-Nottingham in diretta tv e in streaming La sfida Manchester City-Nottingham è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 2.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Senza dubbio la partita almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. E noi crediamo, alla fine, che il Chelsea si potrebbe prendere una grandissima vittoria. In ogni caso, il GOL, è quasi scontato. Le probabili formazioni di Manchester City-Nottingham ASTON VILLA (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush.

CHELSEA (3-4-2-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. POSSIBILE RISULTATO: 3-0