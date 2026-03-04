Pronostico Fulham-West Ham: quest’anno sono allergici ai derby

Fulham-West Ham è una partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il West Ham ha dato di nuovo prova della sua inconsistenza a livello difensivo (specie sui calci piazzati) rimediando 5 reti ad Anfield contro il Liverpool al termine di un match molto movimentato, terminato 5-2 per i Reds. Dopo quest’imbarcata il numero dei gol subiti dagli Hammers è salito a 54: peggio di loro soltanto il Burnley. Una sconfitta che ha posto fine alla mini-serie positiva degli uomini di Nuno Espirito Santo, che prima della trasferta di Anfield avevano risollevato la testa grazie al successo con il Burnley (0-2) e ai due pareggi casalinghi consecutivi con Manchester United (1-1) e Bournemouth (0-0).

I miglioramenti rispetto alla prima parte della stagione sono evidenti – 11 punti nelle ultime sette gare di Premier League, sette in più rispetto alle 10 precedenti – ma non basta per uscire dalla zona retrocessione. I londinesi sono sempre terzultimi, a -2 dal Nottingham Forest e a -4 dal Tottenham. L’imperativo, in questo turno infrasettimanale, è dimenticare in fretta il tracollo di Liverpool e portare via punti dal derby di Craven Cottage con il Fulham. Non sarà affatto semplice, visto che le stracittadine quest’anno sono un vero e proprio punto debole: il West Ham, infatti, ha perso sette degli otto derby disputati contro le altre squadre londinesi. E poi di fronte si ritroveranno un Fulham rinvigorito dai due successi consecutivi con Sunderland e Tottenham, quello che ci voleva dopo le tre sconfitte di fila che avevano affossato le speranze di Europa dei Cottagers.

La vittoria contro gli Spurs ha permesso alla squadra di Marco Silva di salire a quota 40 punti, che per ora vale il nono posto. Sperare di qualificarsi ad una competizione europea non costa nulla, dal momento che il Chelsea sesto ha solo cinque punti in più. In casa il Fulham appare ancora più ispirato: delle ultime sette partite giocate davanti al proprio pubblico i Cottagers ne hanno vinte cinque tra le varie competizioni.

Come vedere Fulham-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e West Ham è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Uno (canale 201) attraverso il canale tematico Diretta Premier League. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Fulham è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.07 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Sulla carta, il Fulham parte con i favori del pronostico. La squadra di Marco Silva ha ritrovato smalto offensivo e solidità, risalendo fino al nono posto e mettendo nel mirino il sesto occupato dal Chelsea. Il West Ham di Nuno Espirito Santo, nonostante i timidi segnali di ripresa pre-Liverpool, è tornato a mostrare fragilità imbarazzanti ad Anfield, confermandosi la seconda peggior difesa della Premier. La statistica nei derby è una condanna per gli Hammers: l’aria di Londra sembra togliere ossigeno alla squadra, che fatica maledettamente nelle stracittadine.

Con un Fulham ispirato e un West Ham obbligato a fare punti salvezza ma tormentato dai propri spettri difensivi, lo spettacolo non mancherà. La forza casalinga del Fulham e l’allergia ai derby del West Ham rendono il segno 1 molto probabile. La fragilità difensiva degli ospiti garantisce che vedremo almeno due reti nel match.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Fulham-West Ham

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Chukwueze, Smith Rowe, Bobb; Raul Jimenez.

WEST HAM (4-4-1-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Magassa, Soucek, Summerville; Mateus Fernandes; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1