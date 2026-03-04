Pronostico Al Kholood-Al Qadsiah: toccano quota 16

Al Kholood-Al Qadsiah è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Evidentemente si sta parlando poco del cammino dell’Al Qadsiah: quindici risultati utili di fila per la squadra che davanti ha Mateo Retegui, attaccante della nazionale italiana.

Il quarto posto in classifica è ampiamente meritato per questa squadra che sta davvero facendo parlare di se. E anche se la guerra incombe da quelle parti il campionato per il momento non si ferma. Si gioca, come se nulla stesse accadendo. Vabbè, è lo sport signori. Comunque, tornando alla partita, è evidente che gli ospiti stiano vivendo ormai da tantissimo tempo una situazione di forma straordinaria che ci porta a dire che arriverà il sedicesimo risultato utile di fila. Quasi sicuramente un’altra vittoria contro una squadra, quella di casa, che ha piazzato una serie di due vittorie di fila che le hanno permesso di uscire un poco dalla situazione complicata che si stava materializzando in classifica. Una situazione comunque alle spalle, ormai.

Ma nonostante questo momento di forma importante, l’Al Qadsiah non si vuole prendere delle pause. Non si vuole in nessun modo fermare perché quelle davanti non è che stiano andando con il piede pigiato sull’acceleratore. Quindi da qui alla fine del campionato potrebbe davvero succedere di tutto. Anche cose impensabili. Insomma, da quelle parti ci credono eccome.

Come vedere Al Kholood-Al Qadsiah in diretta tv e in streaming

Al Kholood-Al Qadsiah in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Qadsiah è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Il colpo esterno è quasi sicuro dentro una gara da almeno tre reti complessive. Continua la marcia degli ospiti al sedicesimo risultato utile di fila.

Le probabili formazioni di Al Kholood-Al Qadsiah

AL KHOOLOOD (4-4-2): Cozzani; Gyomber, Utkus, Pinas, Al Shehri; Al Aliwa, Al Dawsari, Buckley, Kortajarena; Bahebri, Enrique.

AL QADSIAH (3-5-2): Casteels; Al Ahmad, Fernandez, Alvarez; Abu, Nandez, Weigl, Al Juwayr, Bonsu; Retegui, Quinones.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2