Pronostici Serie C girone C: la multipla del 5 marzo

Pronostici Serie C girone C: giovedì 5 marzo in campo tutto il raggruppamento Sud della terza serie italiana. Ecco le nostre scelte

Un giovedì importante per la Serie C italiana, in questo caso il raggruppamento Sud, che scende in campo per affrontare il turno numero 30.

Davanti a tutti c’è il Benevento, che ha sette punti di vantaggio sul Catania. Le altre sono staccate e si giocheranno i playoff. Mentre i campani dovranno difendere il vantaggio sulla formazione siciliana che era partita appunto con l’obiettivo di vincere il campionato. Diciamo che molte speranze passano anche dalla serata di giovedì. Ma sono diverse comunque le partite interessanti, anche dietro ovviamente. Insomma, andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per questa multipla.

Pronostici Serie C girone C: ecco le scelte

E guarda il caso c’è proprio Benevento-Catania in Campania. All’andata arrivò una vittoria siciliana in casa. Stavolta Toscano, tecnico ospite, per tenere vivo il discorso si potrebbe pure accontentare di un pareggio. Ora, questa partita rimane comunque davvero impronosticabile, può succedere di tutto. E quindi non la inseriamo nei nostri consigli.

Andiamo oltre: la Salernitana ha deciso come sappiamo di affidarsi a Serse Cosmi e va a giocare a Caserta, un derby campano molto sentito. Gli ospiti, che hanno delle ottime qualità, dovrebbero riuscire a non perdere, in questo caso si deve per forza andare di doppia. Il Crotone in casa ha fatto bene, e ospita una Cavese in difficoltà. I calabresi sono in piena lotta per un importante piazzamento nei playoff e non vogliono sbagliare questa partita. Non lo faranno. In questo caso l’1 ci pare sicuro. Il Latina in casa, nonostante la classifica, è una squadra temibile. E contro il Sorrento che viene da cinque sconfitte di fila in trasferta, i tre punti potrebbero essere pesantissimi per il proprio cammino verso la salvezza. Anche il Cosenza, sul campo del Potenza, dovrebbe riuscire a tornare in Calabria con un risultato positivo, mentre la sfida tra Giugliano e Atalanta U23 dovrebbe regalare almeno un gol per squadra.

Quindi, ricapitolando, e sotto potrete vedere la multipla, le gare in questione su GoldBet hanno un valore di 9,63 volte la posta.

Crotone-Cavese 1

Casertana-Salernitana X2

Potenza-Cosenza X2

Giugliano-Atalanta U23 GOL

Latina-Sorrento 1