Pronostici Lazio-Atalanta: marcatore e tiratori

Lazio-Atalanta, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte in chiave player building

Protagonista di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, la Lazio ospita l’Atalanta nell’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Confronto sulla carta aperto a più soluzioni, la sfida dell’Olimpico dovrebbe regalare non pochi spunti se non altro in chiave player building.

Benché sia difficile ipotizzare una partita a senso unico, gli orobici partono leggermente favoriti se non altro per la qualità del proprio parco attaccanti e per la grande compattezza che Palladino è riuscito ad infondere nel gruppo.

In questa stagione gli uomini di Sarri hanno evidenziato qualche difficoltà di troppo a leggere i movimenti dei trequartisti avversari. Decisivo nei match importanti come mostrano le reti al Napoli e al Dortmund, Pasalic potrebbe centrare nuovamente il bersaglio grosso inserendo il suo nome nel tabellino marcatori.

Lazio-Atalanta, il pronostico del match: le dritte tiratori

Abile a far salire la squadra nei momenti topici dell’incontro, Scamacca ha chances concrete di inquadrare la porta in almeno due circostanze. Del resto i numeri sono dalla tua parte: nelle diciotto presenze messe a referto in Serie A, l’ex West Ham ha provato la conclusione in ben quarantuno occasioni (per una media di oltre due tiri a match).

Ad ogni modo, nonostante le difficoltà del momento, i biancocelesti hanno comunque delle frecce importanti al proprio arco da scoccare: a tal proposito Isaksen e Zaccagni rappresentano due profili assolutamente credibili in ottica player building, vista la propensione ad attaccare la porta con qualità e tecnica.

Pasalic marcatore plus; Scamacca Over 1,5 tiri in porta plus, Isaksen e Zaccagni Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 17,25 su Goldbet.