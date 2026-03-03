Pronostico Virtus Entella-Modena: c’è l’enigma del “fortino” sintetico

Virtus Entella-Modena è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Uscita con le ossa rotte da un trittico di gare complicatissimo contro tre squadre in lotta per la promozione come Palermo, Catanzaro e Monza, la Virtus Entella cercherà di mettere un punto alla striscia negativa per migliorare una classifica che inizia a diventare preoccupante. I liguri, penalizzati da un rendimento esterno che definire disastroso è un eufemismo – fuori casa il club di Chiavari ha collezionato a malapena 4 punti in 14 partite – sono scivolati al terzultimo posto, a -4 dalla salvezza. Fare bene solo davanti al proprio pubblico – sfruttando anche le peculiarità del sintetico, sul quale l’Entella ha conquistato 21 punti su 25 – non può più bastare.

Gli uomini di Andrea Chiappella negli ultimi tre mesi hanno perso soltanto una volta in casa (1-3 contro il Catanzaro) e tenteranno di far valere il fattore campo nella sfida con un Modena scosso dall’inaspettata sconfitta interna con il Padova (1-2).

I gialli sono tornati di nuovo sulla terra dopo le tre vittorie di fila che avevano scacciato l’aria di crisi: il ko con i veneti ha rallentato la corsa alla quarta piazza e adesso l’obiettivo è non perdere ulteriore quota, rimanendo in zona playoff. La squadra di Andrea Sottil è stata sorpresa dalla partenza sprint dei biancoscudati, che dopo un quarto d’ora di gioco erano già avanti di due gol: l’assalto al fortino biancorosso si è rivelato infruttuoso ed il gol della bandiera di Zanimacchia nel secondo non è bastato per evitare la sconfitta, addirittura la numero 5 tra le mura amiche. Il Modena, infatti, si è comportato meglio in trasferta che in casa: lontano dal “Braglia” paradossalmente i Canarini hanno ottenuto un punto in più.

Come vedere Virtus Entella-Modena in diretta tv e in streaming

Virtus Entella-Modena, in programma martedì alle 20:00 allo stadio Comunale di Chiavari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Virtus Entella e Modena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.25 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.62 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

L’Entella vive un paradosso: è un disastro in trasferta, ma in casa si trasforma, avendo raccolto 21 dei suoi 25 punti totali proprio sul sintetico del Comunale. Tuttavia, la squadra di Chiappella arriva con il morale ammaccato da tre ko consecutivi.

Il Modena, d’altro canto, è una vera “macchina da trasferta”. Dopo il Frosinone, è la squadra che ha vinto di più fuori casa (6 successi) e vanta una delle migliori difese esterne del torneo con soli 9 gol subiti in 13 gare. Nonostante lo scivolone col Padova, i Canarini hanno la solidità necessaria per imbrigliare un’Entella nervosa e poco lucida sottoporta. La capacità dei gialli di colpire in ripartenza potrebbe essere la chiave del match. La solidità difensiva ospite, unita alla difficoltà dei liguri nel creare gioco, suggerisce una gara bloccata. Gli emiliani dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Virtus Entella-Modena

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Marconi, Parodi, Alberghetti; Mezzoni, Squizzato, Benedetti, Turicchia; Franzoni, Guiu; Tirelli.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Dellavalle, Nador, Nieling; Beyuku, Zanimacchia, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1