Pronostico Venezia-Avellino: prima caduta per Ballardini

Venezia-Avellino è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Forse è il momento più importante della stagione per il Venezia, che è primo in classifica in coabitazione con il Monza, e che sogna soprattutto il ritorno in Serie A. Il turno scorso dopo il pareggio sul campo del SudTirol è stato interlocutorio, ha pareggiato anche il Frosinone, prima squadra inseguitrice. Ma c’è stata la sensazione di occasione persa.

Adesso in Laguna arriva l’Avellino di Ballardini che ha iniziato con due pareggi questa nuova avventura. Anche contro la Juve Stabia nel derby del weekend i campani non sono andati oltre la X. Manca lucidità, ancora qualche idea è annebbiata, e per raggiungere la tranquillità di una salvezza serve altro. Ma contro il Venezia per Ballardini, chiamato in causa perché sa benissimo come raggiungere la salvezza, dovrebbe arrivare decisamente il primo stop in questa partita. Il Venezia in casa ha perso solamente in due occasioni, non ha mai pareggiato, e in tutte le altre partite ha conquistato i tre punti. Non ci sono dubbi, quindi, su come possa andare a finire questa partita. Una partita indirizzata verso i padroni di casa che continueranno la propria corsa verso la Serie A. Per il Venezia, invece, rimane viva la paura.

Come vedere Venezia-Avellino in diretta tv e in streaming

Venezia-Avellino in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.78 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Tre punti al Venezia. Poco da dire. La corsa alla Serie A per la squadra di Stroppa continuerà senza intoppi. L’Avellino potrebbe tornare a casa, inoltre, senza nemmeno aver trovato un gol.

Le probabili formazioni di Venezia-Avellino

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Korac; Hainaut, Doumbia, Perez, Busio, Sagrado; Yeboah, Adorante;

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Sounas, Palumbo, Besaggio, Sala; Russo, Patierno.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0