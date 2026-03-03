Pronostico Sporting CP-Porto: Farioli se la gioca al ritorno

Sporting CP-Porto è la semifinale della Coppa del Portogallo: diretta tv, probabili formazioni e pronostico

Le prime due della classe del campionato portoghese si giocano l’accesso alla finale della Coppa del Portogallo. Parliamo della prima di due partite. Quindi è evidente che il Porto, primo in classifica in campionato, nell’arco dei 180 minuti può essere considerato leggermente favorito.

Sarà comunque una gara aperta a qualsiasi risultato. Perché le due squadre se la giocano e in casa lo Sporting può sicuramente costruire qualcosa di importante. I biancoverdi hanno una sfilza infinita di risultati utili di fila – la bellezza di nove, con otto vittorie – e in casa hanno pure battuto il PSG in Champions League. Insomma, parliamo di un club che sa il fatto suo e questa non è di certo una novità. Ma il Porto di Farioli ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela contro tutti in questa annata. Ovvio che il fattore campo farà la differenza in questo match, ma come spiegato prima il passaggio del turno si giocherà tutto nella sfida di ritorno e con il Porto favorito. Ora, questa partita, viste le qualità delle due squadre che scenderanno in campo, ci pare realmente possa regalare almeno tre reti complessive e anche almeno un gol per squadra. E sotto vi diciamo quello che è il nostro pronostico finale.

Come vedere Sporting CP-Porto in diretta tv e streaming

La sfida Sporting CP-Porto, semifinale della Coppa del Portogallo, in programma martedì 3 marzo alle 21:45, non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nel nostro Paese nessuno in questo momento ha acquisito i diritti della manifestazione, quindi non si potrà seguire.

Comparazione quote

La vittoria dello Sporting CP è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Il pronostico

Lo Sporting metterà la testa leggermente avanti e vincerà questa partita. Ma il Porto rimarrà attaccato alla qualificazione.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Porto

SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.

PORTO (4-2-3-1): D Costa; A Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi; Rosario, Veiga, Froholdt; Pepe, Moffi, Pietuszewski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1