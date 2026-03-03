Pronostico Reggiana-Sudtirol: nessun ko dopo il cambio in panchina

Reggiana-Sudtirol è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il cambio in panchina ha fatto bene alla Reggiana. Da quando Lorenzo Rubinacci ha preso il posto dell’esonerato Dionigi i granata sembrano aver ritrovato solidità e fiducia. Con l’ex vice di Alessandro Nesta al timone sono imbattuti ed hanno subito appena due gol in 4 partite: sabato scorso hanno fatto registrare il secondo clean sheet della nuova gestione, aggiudicandosi un importantissimo scontro diretto in casa dello Spezia, castigato da una rete di Novakovich (0-2).

Una vittoria, insomma, di quelle pesanti, soprattutto perché arrivate contro una diretta concorrente nella lotta salvezza. Se la regular season di Serie B terminasse oggi, la Reggiana sarebbe salva senza neppure dover disputare i playout. E non era scontato dopo le continue tribolazioni tra novembre e gennaio, in cui i risultati positivi si sono contati sulle dita di una mano ed hanno convinto la società a dare il benservito a Dionigi. Il margine sulla quintultima però rimane minimo – il Mantova ha soltanto due punti in meno – e gli emiliani non possono assolutamente permettersi di cullarsi sugli allori. Nel turno infrasettimanale se la vedranno con l’ostico Sudtirol, che ha appena fermato la capolista Venezia. La squadra guidata dall’esperto Fabrizio Castori ha tenuto a bada l’attacco più prolifico del campionato, strappando un punto prezioso (1-1) e reagendo immediatamente dopo la brutta sconfitta di Palermo (3-0) che aveva interrotto una striscia di sette risultati positivi. L’obiettivo degli altoatesini rimane la salvezza ma se dovessero continuare di questo passo i playoff non sarebbero un’utopia. Al momento il Sudtirol è nono, a -4 dal Cesena ottavo.

Come vedere Reggiana-Sudtirol in diretta tv e in streaming

La sfida Reggiana-Sudtirol, in programma martedì alle 20:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Reggiana e Sudtirol anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet.

Il pronostico

La Reggiana con Rubinacci ha ritrovato un equilibrio che mancava da mesi, il Sudtirol ha appena dimostrato di poter disinnescare anche il miglior attacco del campionato. All’andata il club di Bolzano si impose nettamente (3-1 al Druso), ma quella era un’altra Reggiana. Oggi gli emiliani giocano per la vita, mentre gli altoatesini sono maestri nel chiudere gli spazi, specialmente dopo il ko di Palermo che ha alzato la soglia dell’attenzione. Sarà una partita a scacchi, dove un singolo episodio potrebbe decidere tutto. Entrambe le squadre arrivano da ottime prestazioni difensive e la posta in palio è altissima: la Reggiana vuole allontanare la zona playout, il Sudtirol non vuole perdere il treno playoff. Ci aspettiamo una gara molto bloccata e da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Reggiana-Sudtirol

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Belardinelli, Mendicino, Reinhart, Tripaldelli; Novakovich, Girma.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Davi, Casiraghi, Tronchin, Crnigoj, Molina; Verdi, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0