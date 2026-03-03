Pronostico Padova-Spezia: in bilico tra sogno playoff e paura di retrocedere

Padova-Spezia è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Padova sembra essersi definitivamente sganciato dalla lotta retrocessione dopo l’inaspettata vittoria sul Modena nell’ultimo turno di campionato. La partenza a razzo dei veneti al “Braglia” sabato scorso – allo scoccare del quarto d’ora di gioco i biancoscudati erano già in vantaggio di 2 gol grazie ai timbri di Lasagna e Faedo – ha di fatto messo in discesa il match, con i Canarini incapaci di riacciuffare la squadra di Matteo Andreoletti nonostante avessero accorciato le distanze ad inizio ripresa.

La rete di Zanimacchia non ha scalfito più di tanto un Padova determinato a portare a casa i tre punti: poche, pochissime le occasioni concesse agli emiliani, costretti sostanzialmente ad uno sterile ed inoffensivo possesso palla.

Per i biancorossi è stato il quarto risultato utile nelle ultime 5 giornate: con il successo in Emilia il Padova è salito a quota 33 punti, portandosi a +6 sulla zona playout. In questo momento sono addirittura più vicini i playoff, che fino a qualche settimana fa non erano neanche nei pensieri del club veneto. Tranquillità che certamente non può avere lo Spezia di Roberto Donadoni, sempre impelagato nell’aspra lotta per mantenere la categoria: nello scorso weekend i liguri non sono riusciti a dare continuità al successo di Cesena (2-3) rimediando un altro ko casalingo – il secondo consecutivo – nello scontro diretto con la Reggiana (0-1). Passo indietro preoccupante per gli Aquilotti, attualmente quartultimi: Donadoni, già in discussione dopo la sconfitta interna con il Frosinone, è di nuovo a rischio esonero.

Come vedere Padova-Spezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Padova e Spezia, in programma martedì alle 19:00 allo stadio Euganeo di Padova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Padova e Spezia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Il Padova sta vivendo probabilmente il suo momento migliore: 4 risultati utili nelle ultime 5 e una solidità difensiva che ha imbrigliato il più quotato Modena sabato scorso. Lo Spezia, invece, è nel pieno di una crisi d’identità: i liguri non riescono a trovare continuità e la posizione del loro allenatore, Donadoni, è sempre più in bilico.

Sebbene lo Spezia fuori casa abbia piazzato il colpaccio a Cesena, la fragilità mentale mostrata contro la Reggiana preoccupa non poco. All’andata finì 1-1, ma oggi l’inerzia pende tutta dalla parte dei veneti. Il Padova difficilmente sbaglia l’approccio in casa e andrà a caccia di altri tre punti per blindare la salvezza. Lo Spezia giocherà una partita di contenimento per salvare la panchina del proprio tecnico, il che suggerisce una gara tattica e con pochi gol. Un pari potrebbe essere il risultato più probabile se la paura di perdere dovesse prevalere sulla voglia di osare.

Le probabili formazioni di Padova-Spezia

PADOVA (4-4-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Pastina, Faedo; Capelli, Varas, Harder, Di Mariano; Buonaiuto, Lasagna.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Bonfanti, Mateju, Vignali; Beruatto, Bellemo, Romano, Adamo, Sernicola; Vlahovic, Artistico.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1