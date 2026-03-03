Pronostico Cesena-Monza: pronti ad approfittare della difesa colabrodo

Cesena-Monza è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Aveva urgentemente bisogno di un’iniezione di fiducia il Cesena dopo le cinque sconfitte in sei partite. E la reazione dei bianconeri è arrivata sabato scorso a Empoli: la squadra di Michele Mignani ha rimandato ancora una volta l’appuntamento con i tre punti ma stavolta è riuscita almeno ad evitare un altro ko (1-1), fondamentale per fermare la pericolosa emorragia e per salvare la panchina dell’ex tecnico di Bari e Palermo. La difesa scricchiola sempre – da dicembre in poi è rimasta inviolata soltanto in un’occasione – ma in Toscana i romagnoli hanno saputo tenere botta pur concedendo tanto agli azzurri.

Tra le squadre che popolano la parte sinistra della classifica nessuna ha incassato più reti del Cesena, 38. Eppure Ciofi e compagni continuano a frequentare la zona playoff, campando un po’ di rendita grazie all’ottima prima parte di campionato. Basti pensare che il divario sulla nona è ancora di 4 punti, nonostante nel 2026 i bianconeri abbiano totalizzato a malapena 7 punti in 9 giornate. In questo turno infrasettimanale il Cesena ospita il Monza, che appena raggiunto in vetta alla classifica il Venezia a quota 57 punti approfittando dello stop dei lagunari in casa del Sudtirol. I brianzoli invece hanno ritrovato quella continuità che tra novembre e dicembre avevano smarrito: terminato il mercato invernale, gli uomini di Paolo Bianco sono entrati in modalità rullo compressore.

Venerdì scorso il 2-0 alla Virtus Entella, terzo successo consecutivo nonché sesto nelle ultime sette. Il Monza peraltro è imbattuto da inizio gennaio e non ha incassato neanche una sconfitta da quel ko con l’Entella che risale ormai a due mesi fa. I biancorossi stanno concedendo davvero poco: nelle ultime quattro uscite hanno subito a malapena un gol.

Il Cesena prova a curare le ferite e a blindare una zona playoff che inizia a tremare. Ma il calendario gli mette di fronte l’avversario peggiore: il Monza di Paolo Bianco. I brianzoli, freschi di aggancio in vetta al Venezia, arrivano in Romagna in “modalità schiacciasassi”, decisi a prendersi il primato solitario e a confermare una solidità difensiva che sta diventando un marchio di fabbrica. All’andata i biancorossi vinsero di misura (1-0). E la sensazione è che la storia possa ripetersi contro una squadra, quella bianconera, che non riesce più a mantenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Cesena-Monza

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Ciofi, Zaro; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Cerri, Shpendi.

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani; Petagna, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1