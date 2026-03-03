Pronostico Carrarese-Catanzaro: lo stato di forma ci dice il finale

Carrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nonostante contro il Frosinone sia arrivato un pareggio che lascia l’amaro in bocca – due gol ripresi dai laziali – il Catanzaro rimane imbattuto e nel corso delle ultime cinque partite ha conquistato quattro vittorie a appunto la X del Ceravolo dello scorso fine settimana.

Il quinto posto – o al massimo il sesto – sono cosa fatta per gli uomini di Alberto Aquilani che, però, possono anche sperare di chiudere quarti e quindi saltare un turno nei playoff alla fine dell’anno. Una squadra che dopo un avvio balbettante ha trovato la giusta marcia, l’ha inserita, e non sembra proprio voler mollare la presa. Parliamo comunque di un gruppo costruito appunto per stare dentro quelle che alla fine dell’anno si possono giocare la promozione diretta in Serie A. La Carrarese, invece, vive il momento più complicato della propria annata. Una squadra che non vince da sei partite nelle quali ha conquistato solamente due punti. C’è un problema offensivo nei padroni di casa: in questo lasso di tempo solamente due i gol segnati. E se dietro qualcosa regge – le sconfitte sono quasi tutte con il minimo scarto – se davanti non segni allora è difficile riuscire a prendersi quei punti che servono per stare sereni in classifica.

C’è stato troppo poco tempo per lavorare in questi giorni e mettere quindi a posto ulteriormente i meccanismi. Una situazione che insomma ci indica come il Catanzaro potrebbe mantenere viva la propria corsa al quarto posto. Sì, è assai più probabile, visto lo stato di forma, la vittoria esterna dei calabresi.

Come vedere Carrarese-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Carrarese-Catanzaro in programma mercoledì alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Catanzaro è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 2.00 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La corsa continua. Il Catanzaro dovrebbe riuscire a prendersi questa vittoria e volare letteralmente in classifica. Una quota altissima che stuzzica e anche parecchio.

Le probabili formazioni di Carrarese-Catanzaro

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Rubino, Abiuso.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Pompetti, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1