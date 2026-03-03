Pronostico Amburgo-Bayer Leverkusen: arriva la terza di fila

Amburgo-Bayer Leverkusen è un recupero della diciassettesima giornata di Bundesliga: dove vederla, formazioni e pronostico

Questo recupero della giornata numero 17 della Bundesliga potrebbe aprire degli scenari interessanti per il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un piazzamento europeo per la prossima stagione. L’Amburgo invece, con i suoi 26 punti, cerca invece dei punti pesantissimi per la salvezza anche se ci sono diverse squadre in mezzo rispetto al posto che vorrebbe significare lo spareggio per la permanenza.

I padroni di casa nell’ultimo weekend hanno sì perso contro il Lipsia ma hanno dimostrato di essere vivi. Una sconfitta immeritata andando ad analizzare i numeri del match, ma gli ospiti hanno messo in campo quell’esperienza ma soprattutto quelle qualità tecniche che nel calcio fanno sempre la differenza. Non vince da tre partite invece il Leverkusen. Che sta pagando sotto il profilo atletico il doppio impegno in Champions League – con passaggio del turno annesso – e quindi fisicamente non sta benissimo. Ma le Aspirine sanno benissimo, tra le altre cose, di non potersi permettere un altro passo falso se non vogliono rischiare di stare troppo lontani dalla zona Champions per il prossimo anno. Con tre punti avvicinerebbero il quarto poso di sole tre lunghezze – al momento è occupato dallo Stoccarda – quindi le motivazioni, che dovrebbero essere doppio almeno rispetto all’Amburgo, potrebbero aiutare a non sentire troppo la fatica.

Insomma, crediamo che il Leverkusen possa comunque riuscire, nonostante le molte partite giocate fino al momento, a trovare le energie necessarie per fare il colpaccio esterno. Gli ultimi confronti, nel 2018, sono stati vinti dal Bayer. Che piazzerà quindi la terza di fila.

Come vedere Amburgo-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nessun passo falso. Il Leverkusen farà il suo conquistando tre punti pesantissimi per il proprio cammino in Bundesliga. Una gara, tra le altre cose, pure da un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Amburgo-Bayer Leverkusen

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Mikelbrencis; Konigsdorffer, Glatzel, Otele.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2