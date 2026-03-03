I pronostici di martedì 3 marzo: Coppa Italia, Premier League e Serie B

I pronostici di martedì 3 marzo, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Serie B e altri campionati minori

Il programma delle semifinali di Coppa Italia si apre con il duello tutto lombardo tra lo scintillante Como, che non giocava un match così importante da 40 anni esatti, ed un’Inter in odore di “doppietta coppa-campionato”. Per i lariani è inevitabilmente un appuntamento storico: la truppa di Cesc Fabregas è approdata tra le prime quattro dopo aver eliminato – con pieno merito – Sudtirol, Sassuolo, Fiorentina e per ultimi i campioni d’Italia in carica del Napoli, battuti ai rigori davanti al pubblico del “Maradona”.

Cavalcata che ricalca quella che il Como sta portando avanti in campionato: nello scorso fine settimana Da Cunha e compagni hanno costretto pure il Lecce ad alzare bandiera bianca (3-1), chiudendo i giochi già nel primo tempo nonostante la stella Nico Paz fosse rimasta in panchina (l’argentino, preservato in vista della semifinale, è poi entrato nella ripresa).

Il Como arriva a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle e una classifica che profuma di Champions. Fabregas ha costruito una squadra che non ha paura di nessuno e che gioca bene a calcio. Tuttavia, l’Inter sembra avere il numero di targa dei lariani: tre vittorie su tre dal ritorno del Como in Serie A, con un parziale di 8 gol fatti e zero subiti (compreso lo schiacciante 4-0 di dicembre).

Il Como potrebbe finalmente spezzare il tabù del gol contro l’Inter, trascinato dal calore del pubblico, ma la solidità dei nerazzurri e la loro capacità di colpire nei momenti chiave dovrebbero regalare a Chivu un piccolo ma decisivo vantaggio in vista del ritorno a San Siro.

I pronostici sulle altre partite

L’altra partita più attesa di oggi è il ritorno della semifinale di Coppa del Re tra Barcelllona e Atletico Madrid. C’è tanta curiosità dopo la disfatta della partita di andata per capire se il Barcellona sarà capace quanto meno di fare tremare i rivali, che hanno vinto 4-0 all’andata. Con questo Barcellona nulla è impossibile, in un senso o nell’altro. E visto il bisogno di fare subito gol, la squadra di Flick sarà ancora più arrembante del solito, con l’Atletico Madrid pronto ad approfittarne in contropiede. I gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• BARCELLONA VINCENTE in Barcellona-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Vincenti

EVERTON (in Everton-Burnley, Premier League, ore 20:30)

(in Everton-Burnley, ore 20:30) LIVERPOOL (in Wolverhampton-Liverpool, Premier League, ore 21:15)

(in Wolverhampton-Liverpool, ore 21:15) VENEZIA (in Venezia-Avellino, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wolverhampton-Liverpool, Premier League, ore 21:15

Premier League, ore 21:15 Barcellona-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Brentford, Premier League, ore 20:30

Premier League, ore 20:30 Sporting CP-Porto, Primeira Liga, ore 21:45

Primeira Liga, ore 21:45 Como-Inter, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Como-Inter, Coppa Italia, ore 21:00