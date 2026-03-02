Pronostico Wolverhampton-Liverpool: la corsa adesso si chiude

Wolverhampton-Liverpool è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Quello che sta facendo il Wolverhampton in queste ultime settimane non fa altro che alimentare i pensieri negativi per un avvio di stagione bruttissimo. I quattro risultati utili nelle ultime cinque che i padroni di casa hanno piazzato nel corso delle ultime cinque non cambiano purtroppo il destino di questa squadra che è la retrocessione.

Mentre cambierebbe eccome una mancata vittoria del Liverpool: la truppa di Slot, in attesa di ornare in gioco in Champions League, vuole cercare di rientrare tra le prime quattro. E adesso i punti di distacco dall’Aston Villa – formazione che appunto occupa al momento l’ultimo posto utile per la massima competizione europea del prossimo anno – sono solamente tre. Una partita. E pensare che ad un certo punto sembrava tutto finito. I Reds invece sono usciti dal momento nero: quattro affermazioni di fila in campionato – con soli due gol subiti, aggiustata la difesa è tutto più semplice – hanno permesso il rilancio. Una striscia che non si può di certo fermare contro l’ultima della classe che solamente per l’orgoglio sta giocando e non ha nulla da chiedere. Sì, nemmeno un miracolo può salvare i Wolves, la classifica è clamorosa. Quindi vittoria esterna.

Come vedere Wolverhampton-Liverpool in diretta tv e in streaming La sfida Wolverhampton-Liverpool è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Liverpool è quotata 1.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.00 su Lottomatica.

Il pronostico In tre delle ultime quattro vittorie il Liverpool non ha preso gol. E quindi ci aspettiamo una vittoria esterna dei Reds senza subire nulla. In ogni caso, il 2, è assicurato. Le probabili formazioni di Wolverhampton-Liverpool WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike. POSSIBILE RISULTATO: 0-3