Pronostico Strasburgo-Reims: si vede la differenza di categoria

Strasburgo-Reims è una partita dei quarti di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo aver eliminato nel turno precedente il Monaco, in questo quarto di finale di Coppa di Francia lo Strasburgo si gioca la possibilità di una semifinale contro il Reims, squadra finalista dell’anno scorso ma che è in Seconda Divisione. E questo potrebbe anche bastare per dare una forte favorita.

Certo, sono sette i risultati utili di fila degli ospiti – gli ultimi quattro sono pareggi – e quindi il Reims arriva a questo match tranquillo, forte di stare bene. Però anche lo Strasburgo è una squadra che vive un ottimo momento. Non come quello all’inizio dell’anno, però parliamo pur sempre di una squadra ottava in classifica – a cinque punti da un posto in Europa – e che ha fermato il Lens nello scorso fine settimana.

C’è da dire inoltre una cosa: in questa Coppa di Francia non c’è il PSG, eliminato qualche settimana fa nel derby contro il Paris FC, quindi ci sono delle ottime possibilità per tutte le altre di arrivare in finale e giocarsela. Un fattore, questo, che nella testa dei giocatori dello Strasburgo potrebbe fare decisamente la differenza.

Come vedere Strasburgo-Reims in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La semifinale se la prenderà lo Strasburgo, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Il Reims potrebbe anche trovare una rete nel corso del match, ma la vittoria finale è indirizzata.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Reims

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Amougou, ; Nanasi.

REIMS (4-3-3): Olliero; Sekine, Kone, Akieme, Busi; Patrick, Gbane, Leoni; Benhattab, Bojang, Nakamura. POSSIBILE RISULTATO: 3-1