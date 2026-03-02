Pronostico Real Madrid-Getafe: questo trend verrà rispettato

Real Madrid-Getafe è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In settimana il Real Madrid ha sbrigato la pratica Benfica, qualificandosi agli ottavi di Champions League. Ma non senza sofferenza: i lusitani, ribaltati dai Blancos dopo aver trovato quasi subito il vantaggio, sono rimasti in partita praticamente fino all’ultimo, prima di capitolare a dieci minuti dal fischio finale in seguito al gol di Vinicius, protagonista assoluto della doppia sfida con la squadra di José Mourinho (il brasiliano aveva deciso anche la gara d’andata a Lisbona).

Alvaro Arbeloa, il successore di Xabi Alonso sulla panchina delle Merengues, ora può tornare a concentrarsi sulla Liga: forse distratti dalla Champions, i suoi uomini nello scorso fine settimana hanno incassato la terza sconfitta in campionato arrendendosi 2-1 all’Osasuna a Pamplona, castigati al 90′ da una rete di Ruben Garcia. Un ko che ha permesso al Barcellona di riprendersi la vetta: nel frattempo i blaugrana hanno pure allungato – sabato hanno travolto 4-0 il Villarreal – portandosi a +4. Ciò significa che il Real Madrid non può assolutamente permettersi passi falsi nel posticipo con il Getafe, squadra che veleggia a metà classifica ma sempre ostica da affrontare per via del calcio estremamente speculativo ricercato da uno degli allenatori più difensivisti della Liga, José Bordalas.

Gli Azulones sono reduci dalla sconfitta interna con il Siviglia (0-1), condizionata dall’espulsione di Djené dopo soli 26 minuti: in dieci il Getafe ha fatto più fatica ed è tornato a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi. Bordalas, al di là dell’inferiorità numerica, non era per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi ed ha parlato di preoccupante passo indietro rispetto alle partite precedenti.

Nel Real Madrid non ci sarà Mbappé, tegola non indifferente per Arbeloa: il posto del francese verrà preso da Gonzalo Garcia. Non mancherà all’appello solo lui: out pure Militao, Asencio e Bellingham. Dall’altro lato, oltre allo squalificato Djené, non saranno del match Borja Mayoral, Juanmi e Kamara.

Il pronostico

Arbeloa si ritrova a gestire un Real Madrid incerottato e privo delle sue stelle polari, Mbappé e Bellingham. Se l’attacco sarà affidato al giovane Gonzalo Garcia, la vera sfida sarà scardinare il fortino di Bordalas, reduce da una strigliata pubblica ai suoi dopo il ko interno col Siviglia. La statistica storica sorride ai Blancos (otto vittorie consecutive nei precedenti), ma il dato più interessante riguarda la natura di questi scontri: 10 degli ultimi 11 incroci sono finiti Under 2.5. Il Getafe, pur senza Djené, cercherà di addormentare la partita, consapevole che un Real senza i suoi fuoriclasse potrebbe faticare a trovare il guizzo nel traffico dell’area di rigore. Ma alla fine le Merengues dovrebbero riuscire a portarla a casa grazie al “fattore Bernabeu” ed alla voglia di riscatto, ma non aspettatevi una goleada. Sarà una vittoria di nervi e pazienza.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Getafe

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Mastantuono; Vinicius Jr., Gonzalo Garcia.

GETAFE (5-3-2): Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano, Luis Vázquez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0