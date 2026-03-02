Pronostico Pisa-Bologna: la differenza la fa la qualità

Pisa-Bologna è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta nel derby toscano con la Fiorentina, vinto di misura dalla Viola (1-0), rischia di essere il capolinea delle speranze salvezza del Pisa, ancora inchiodato all’ultimo posto – sempre in coabitazione con il Verona – e con 9 punti da recuperare sulla quartultima. Ai nerazzurri servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo, dunque, per scongiurare la retrocessione. Il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, arruolato un mese fa al posto di Alberto Gilardino, nonostante qualche modifica tattica non è riuscito ad invertire la tendenza: il Pisa continua a mancare l’appuntamento con i tre punti – basti pensare che l’ultimo successo risale allo scorso novembre – ed ha conquistato a malapena una vittoria in 26 giornate di campionato.

Malgrado i numeri disastrosi, i nerazzurri non danno l’impressione di voler arrendersi: contro la Fiorentina hanno disputato un buon secondo tempo, di personalità, mettendo sotto pressione la difesa gigliata. Il problema è che orgoglio e carattere a questi livelli difficilmente possono bastare. La qualità obiettivamente scarseggia nella rosa di Hiljemark e la sensazione è che nel mercato di gennaio si potesse fare qualcosa in più in tal senso.

Nel primo dei due posticipi del lunedì all’Arena Garibaldi arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, apparentemente rinato nella seconda metà di febbraio.

Dopo due mesi complicatissimi, i felsinei sembrano aver ritrovato la bussola e le 4 vittorie di fila tra campionato ed Europa League lo confermano: pur senza brillare più di tanto, i rossoblù si sono imposti di misura su Torino (1-2) e Udinese (1-0) ed in coppa hanno fatto fuori i norvegesi del Brann, battuti 1-0 sia nell’andata del playoff di accesso agli ottavi sia nel ritorno: una serie di successi fondamentali per scacciare la crisi e tornare a pensare positivo (negli ottavi sarà derby italiano con la Roma). Italiano ha sistemato qualcosina in difesa: non è un caso se nelle ultime tre siano arrivati altrettanti clean sheet.

A Pisa il tecnico di origini siciliane non avrà Miranda, che dovrà fermarsi per almeno tre settimane: sull’out sinistro di difesa toccherà a Zortea. A destra, invece, sarà ballottaggio tra De Silvestri e Joao Mario. Italiano riconfermerà il centrocampo a tre con Sohm, Freuler e Moro. Nel Pisa sono diversi i duelli: in attacco si contendono nuovamente una maglia Durosinmi e Stojilkovic, mentre sulla corsia mancina l’ex Iling-Junior dovrebbe prevalere su Tramoni.

Il pronostico

Il divario tecnico e psicologico tra le due squadre è evidente. Il Pisa lotta con il cuore, come visto nel derby con la Viola, ma la vittoria manca da novembre e una sola affermazione in 26 turni è un fardello troppo pesante. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, ha una maturità ritrovata che ha permesso di superare lo scoglio Brann e risalire in Serie A. I precedenti storici sono una sentenza: il Pisa ha battuto il Bologna solo una volta in Serie A, nel lontano 1990. I rossoblù sono in missione per provare a riagganciare il treno europeo (difficile) e non possono permettersi passi falsi contro l’ultima della classe. La solidità difensiva felsinea dovrebbe bastare a spegnere le fiammate d’orgoglio nerazzurre.

Le probabili formazioni di Pisa-Bologna

PISA (3-5-2): Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Iling-Junior; Moreo, Stojilkovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Heggem, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2