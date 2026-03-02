Pronostico Everton-Burnley: tre punti per il sogno

Everton-Burnley è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Ottavo posto in classifica, cinque punti – forse meno perché la Premier quasi sicuramente il quinto posto in Champions se lo prenderà – da un posto in Europa. L’Everton vuole alimentare il sogno dopo la bella vittoria del fine settimana contro il Newcastle in trasferta. Un colpaccio firmato dalla clamorosa parata di Pickford nel finale, quella che si candida per essere già la respinta dell’anno. Non l’avete vista? Fatelo, non ve ne pentirete.

Anche questi episodi aiutano a guadagnare entusiasmo. Una squadra in questo modo si sente quasi imbattibile. E contro un Burnley che non vince da tre partite (e che è penultimo in classica a otto punti dalla salvezza) la sensazione netta è che i padroni di casa possano riuscire a prendersi tre punti. Non solo per quelle che è la qualità della rosa evidentemente pendente verso i padroni di casa, ma anche per via di uno stato d’animo clamoroso che accompagna l’ultimo periodo dei blu di Liverpool.

Inoltre, negli ultimi cinque confronti che sono stati giocati in casa dell’Everton, sono arrivate altrettante vittorie della truppa allenata da Moyes. Squadra pronta, insomma, a mettere la sesta.

Come vedere Everton-Burnley in diretta tv e in streaming La sfida Everton-Burnley è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria dell'Everton è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su Lottomatica.

Il pronostico Oggettivamente non vediamo come l’Everton non possa non vincere questa partita. Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima e le motivazioni annesse la sensazione è che i padroni di casa possano serenamente prendersi l’intero malloppo. Un colpaccio per l’Europa. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Everton-Burnley EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Humphreys, Worrall, Esteve, Pires; Ugochukwu, Ward-Prowse; Hannibal, Foster, Anthony; Flemming. POSSIBILE RISULTATO: 2-1