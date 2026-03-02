Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: non è tempo di rimonta

Barcellona-Atletico Madrid è la semifinale di ritorno della Coppa del Re: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il quattro a zero della gara d’andata è una mazzata per il Barcellona. No, non è tempo di rimonta per la squadra catalana che sicuramente ci proverà, senza dubbio. Ma questo Atletico non vuole farsi proprio lasciare sfuggire l’occasione di arrivare in finale. Visto che il trofeo, anche per via dell’eliminazione del Real Madrid, è davvero alla portata degli uomini di Simeone.

Crediamo fortemente che l’Atletico non snaturerà – e non lo ha mai fatto, oggettivamente – quello che è il suo status: parliamo di una squadra che sa difendersi, che conosce bene i propri avversari, e che è molto abile ad andare a colpire in contropiede. Inoltre, Flick, anche dimostrandosi una persona intelligente, potrebbe fare un po’ di turnover e quindi lasciare fuori qualche uomo importante. Una montagna da scalare. Un miracolo. E non sempre i miracolo escono, ovviamente.

Non siamo nemmeno sicuri che il Barcellona possa riuscire a vincere questa partita. In contropiedi i Colchoneros son pericoloso, e siccome, almeno all’inizio, un assalto catalano ce lo aspettiamo, ribaltare velocemente l’azione e concludere (così come successo nel primo tempo della gara d’andata, tutti i gol sono stati fatti nei primi 45′) è una questione che ci piace.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Atletico Madrid, semifinale di ritorno della Coppa del Re, è programma martedì 3 marzo alle 21. La sfida in questione si potrà seguire su DAZN.

Anche per mantenere il Camp Nou immacolato da sconfitte, il Barcellona potrebbe non perdere. Ma ci aspettiamo comunque una gara da almeno un gol per squadra e da Over.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, Olmo; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-2