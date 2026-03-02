Pronostici Udinese-Fiorentina: marcatore e tiri in porta

Udinese-Fiorentina, i consigli in chiave player building sul match che metterà i bianconeri difronte ai Viola

Tranquilla a metà classifica, l’Udinese ospita una Fiorentina a caccia di punti pesantissimi per risalire la china e mettere distanza tra sé e il terzultimo posto. L’operazione aggancio al Genoa, però, passerà da una prestazione importante sotto tanti punti di vista contro una squadra forte fisicamente e con un’identità di gioco ben precisa.

Ritornato a fare la voce grossa, Moise Kean si candida a vivere un’altra serata da autentico protagonista. Troppo importante per lo scacchiere di Vanoli, l’ex centravanti della Juventus ha ritrovato quel feeling con il gol improvvisamente smarrito per metà stagione.

La fisicità e l’intraprendenza dell’alfiere Viola rappresentano due assist importanti grazie ai quali prenderne in assoluta considerazione la candidatura in chiave marcatore plus. La retroguardia toscana, però, continua ad evidenziare gravi lacune nella lettura di alcuni movimenti.

Una predisposizione di cui un calciatore come Zaniolo è pronto ad approfittare almeno alla voce tiri: un Over 1,5 tiri in porta può essere valorizzato supponendo uno spartito di gara molto movimentato. Atta e Mandragora, in possesso di buoni doti dalla medio-lunga distanza, rappresentano gli altri due nomi spendibili tra i possibili tiratori.

Kean marcatore plus; Zaniolo Over 1,5 tiri in porta plus, Atta e Mandragora Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,16 su Goldbet.