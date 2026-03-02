Pronostici Real Madrid-Getafe: marcatore e tiri in porta

Pronostici Real Madrid-Getafe: i Blancos hanno un solo risultato a disposizione. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

Un solo risultato a disposizione per il Real Madrid di Arbeloa. Quattro punti in meno rispetto al Barcellona ma anche una partita in meno, quella contro il Getafe. Contro la quale i madrileni hanno dominato negli ultimi anni.

La sconfitta della scorsa settimana contro l’Osasuna un po’ di strascichi li potrebbe lasciare in campionato – in Champions contro il Benfica è comunque arrivato il passaggio del turn – ma tutti sanno che al Bernabeu, per rimanere in corsa per la Liga, non sono ammessi passi falsi. Il Real manderà in campo la formazione migliore – in settimana non ci saranno altri impegni – e quindi dovrebbe comunque arrivare una vittoria semplice. Ed è per questo che le nostre scelte pendono verso i padroni di casa. Ecco gli uomini.

Pronostici Real Madrid-Getafe: ecco gli uomini decisivi

Senza Mbappé, che ha un problema al ginocchio, il peso dell’attacco sarà sul giovane Gonzalo Garcia. Il classe 2004 ha segnato in partite importanti (anche nella finale di Supercoppa contro il Barcellona) e ha dimostrato, soprattutto nel Mondiale per Club, di essere un attaccante importante. Che vede e sente la porta. Con un poco di fiducia potrebbe anche essere l’attaccante del futuro. Insomma, ci aspettiamo almeno una rete da lui.

Un tiro in porta, almeno, ce lo aspettiamo anche da Valverde: dovrebbe tornare a giocare nel suo ruolo naturale, come mezzala. E lo conosciamo tutti, ha le qualità per riuscire a centrare sempre, e anche dalla distanza, lo specchio dei pali. Un giocatore completo e molto spesso decisivo. Infine, almeno due conclusioni nello specchio, non possono non essere nei piedi di Vinicius Junior. Il brasiliano tecnicamente forse è il più forte del Real Madrid. Uno che deve per forza, e sempre, fare la differenza. Nel 3-5-2 del Getafe, Satriano giocherà in attacco. Uomo con un passato in Italia, pure nel match contro il Siviglia della scorsa settimana -perso – ha calciato tre volte verso la porta avversaria. Potrebbe anche trovarla stasera.

Quindi: Garcia marcatore plus, Vinicius over 1,5 tiri in porta plus, Valverde over 0,5 tiri in porta plus e Satriano over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 12,73 volte la posta.