Pronostici Pisa-Bologna: marcatore e tiri in porta

Pisa-Bologna, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, le opzioni in chiave player building

Alla ricerca di punti pesantissimi in ottica salvezza, il Pisa ospita un Bologna in salute e reduce da una striscia di risultati utili consecutivi importante. Nonostante la compattezza di una squadra che sta provando a lottare nel suo momento di crisi più acuto, i felsinei hanno comunque i favori del pronostico dalla loro parte.

In chiave marcatori nel ventaglio di opzioni possibili occhio a Dominguez. Benché non sia un fulmine di guerra in zona calda, il jolly di Italiano ha i numeri e la qualità sufficiente per andare a segno. Perforabile quando attaccante in velocità sugli esterni, la difesa del Pisa dovrebbe prestare il fianco alle folate dei rossoblu: la sua candidatura in chiave quasi marcatore non è da escludere.

A meno di risvolti inattesi, non si dovrebbero porre le premesse per una gara avara di emozioni. Entrambe le squadre hanno infatti frecce di un certo tipo con le quali far male all’avversario. Orsolini e Moreo, ad esempio, sono calciatori dai quali diventa piuttosto difficile prescindere: per l’esterno del Bologna si può prendere in considerazione anche l’Over 1,5 tiri in porta.

Dominguez quasi ammoniti con sostituto, Orsolini Over 1,5 tiri in porta plus e Moreo Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 12,44 su Goldbet.