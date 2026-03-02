I pronostici di lunedì 2 marzo: Serie A, Liga, Primeira Liga e Championship

I pronostici di lunedì 2 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, Primeira Liga, Championship e altri campionati minori

Grazie ai sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, la Fiorentina è tornata a credere fermamente nella salvezza, ma non può assolutamente fermarsi. L’accelerata dei viola ha rimesso in mezzo altre squadre che pensavano di essere ormai tranquille. Tra queste non c’è l’Udinese, che a quota 32 può ancora dormire sonni tranquilli. Perdere questa partita potrebbe però rigettare nella mischia anche i friuliani, motivo per cui tutte e due le squadre baderanno prima di tutto a non perdere e alla fine un pareggio non sorprenderebbe più di tanto.

Chi deve puntare solo ed esclusivamente alla vittoria per provare a sperare ancora nella salvezza è il Pisa, che affronta il Bologna. La squadra di Italiano pure ha solo i tre punti a disposizione per credere ancora nella zona Europa, pur difficilissima. E così tra due squadra che si affronteranno a viso aperto i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie in arrivo per il Real Madrid contro il Getafe e per il Benfica contro il Gil Vicente, per il resto Córdoba-FC Andorra ed Emmen-Jong FC Utrecht sono partite da over 2.5, mentre prome almeno un gol per squadra Birmingham-Middlesbrough.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in Udinese-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

REAL MADRID (in Real Madrid-Getafe, Ligue 1, ore 21:00)

(in Real Madrid-Getafe, ore 21:00) BENFICA (in Gil Vicente-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15)

(in Gil Vicente-Benfica, ore 21:15) FIORENTINA O PAREGGIO (in Udinese-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Córdoba-FC Andorra, Segunda Division, ore 20:30

Segunda Division, ore 20:30 Emmen-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Birmingham-Middlesbrough , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Pisa-Bologna, Serie A, ore 18:30

Il “clamoroso”

• X in Udinese-Fiorentina, Serie A, ore 20:45