Pronostico Roma-Juventus: brividi Champions nel big match dell’Olimpico

Roma-Juventus è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus è pronta ad infiammare la corsa Champions League, più trafficata ed incerta che mai. Nel momento in cui scriviamo i giallorossi sono terzi, con 4 punti di vantaggio sui bianconeri quinti, scivolati fuori dalle prime quattro dopo il pari in extremis con la Lazio (2-2) e le due sconfitte di fila con Inter (3-2) e Como (0-2).

Contro i lariani la Signora, probabilmente ancora scossa dalla debacle di Istanbul (5-2) nell’andata del playoff di accesso agli ottavi di Champions League con il Galatasaray, ha offerto una delle peggiori prestazioni stagionali. Non stupisce, dunque, che Locatelli e compagni abbiano tirato fuori l’orgoglio nel ritorno con i turchi, trascinati contro ogni pronostico ai supplementari dopo aver vinto 3-0 nei novanta regolamentari nonostante l’uomo in meno per via dell’espulsione di Kelly. Una Juve commovente, quasi eroica, caduta però sul più bello in seguito ai gol di Osimhen e Yilmaz (3-2). Fuori dalla coppa dalle grandi orecchie, Madama dovrà fare in modo di non rendere tragica una stagione già oltremodo deludente, evitando di restare fuori dalla Champions (che sarebbe un pure un bagno di sangue economico non indifferente).

Luciano Spalletti è chiamato a mettere mano a una difesa che continua a subire moltissimi gol (addirittura 12 nelle ultime 4 partite) e che sta inevitabilmente rappresentando un grande problema.

Giallorossi più riposati

Di certo i bianconeri nella Capitale si ritroveranno di fronte una Roma più riposata – i giallorossi, già qualificati agli ottavi in Europa League, non hanno dovuto affrontare impegni infrasettimanali – e che vanta il secondo miglior record casalingo dopo l’Inter capolista. Nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte per gli uomini di Gian Piero Gasperini all’Olimpico, che in campionato hanno vinto le ultime due battendo Cagliari e Cremonese senza subire gol. L’ultima ad espugnare l’impianto capitolino, restando alla Serie A, è stato il Napoli, lo scorso novembre. Gasp fa come al solito affidamento su una difesa solidissima, la meno perforata del torneo con appena 16 gol subiti, soltanto 6 tra le mura amiche.

Il grande ex, Dybala, sta meglio e con ogni probabilità partirà dalla panchina. Verso il forfait invece l’altro ex bianconero Soulé: Gasp darà una maglia da titolare a Zaragoza, che farà coppia con Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Malen. Nella Juve assente Locatelli, squalificato: al suo posto Koopmeiners. Spalletti ad ogni modo ritrova due pedine importanti come Kalulu e Bremer.

Il pronostico

La Roma è la squadra più solida del campionato: appena 16 gol subiti, una roccaforte che raramente concede varchi alle big. Il fatto di aver avuto una settimana intera per preparare il big match, a differenza di una Juve reduce dagli estenuanti 120 minuti in Champions League con il Galatasaray, rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente. Spalletti tra l’altro deve rattoppare una difesa che nell’ultimo mese ha ballato troppo (12 gol subiti in 4 gare). La Roma sembra avere insomma le armi giuste per colpire una Juve che, seppur volenterosa, potrebbe pagare il conto della stanchezza. La solidità di Gasperini contro una Signora che deve gestire le energie suggerisce una partita da meno di tre gol totali, chiusa, tattica e decisa – magari – da un singolo episodio.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1