Pronostico Marsiglia-Lione: rinviata la prima gioia

Marsiglia-Lione è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non si è presentato nel migliore dei modi ai suoi tifosi il nuovo tecnico del Marsiglia Beye: sul campo del Brest la scorsa settimana è arrivata la seconda sconfitte nelle ultime tre gare per i padroni di casa di domenica sera che ha ulteriormente complicato la classifica.

Ma non solo, ha reso un clima già incandescente dentro una città complicato ancora più caldo. Ogni minimo passo falso è accolto come un tradimento da parte dei tifosi che in questa sentitissima sfida contro il Lione – davanti di cinque punti – sperano di tornare a sorridere. Ma è davvero tutto complicato anche perché gli uomini guidati da Paulo Fonseca, nonostante la scorsa settimana dopo una sfilza infinita di vittorie abbia assaporato nuovamente l’amaro gusto della sconfitta, sono in forma, in palla, in una condizione psicofisica non indifferente e che lascia ben sperare, almeno, per il terzo posto che vale la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Ora, pensare anche al colpaccio esterno del Lione è complicato ma in generale ci sono maggiori possibilità ad oggi di vedere appunto una vittoria di chi gioca fuori casa, quello che invece ci appare sicuro – una cosa successa sette volte negli ultimi dieci incontri giocati al Velodrome – è che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete.

Come vedere Marsiglia-Lione in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Ci affideremmo maggiormente alla seconda possibilità che vi abbiamo dato prima, vale a dire il fatto che entrambe le formazioni in questione possano trovare dentro questi 90minuti la via della rete. Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione MARSIGLIA (4-5-1): Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Hojbjerg, Greenwood, Nwaneri, Timber, Paixao; Gouiri.

LIONE (4-2-3-1): Grief; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Kluivert; Tessmann, Morton, Tolisso; Endrick, Abner, Nartey. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1