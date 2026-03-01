Pronostico Mantova-Carrarese: il totale torna in parità

Mantova-Carrarese è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Contro una Carrarese in profonda crisi – quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque – il Mantova ha l’occasione di tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica e respirare per una settimana almeno. Si sa, lavorare senza fiato sul collo e senza pensieri troppo assillanti cambia tutto.

L’inaspettata ma meritata vittoria della scorsa settimana contro la Sampdoria ha fatto vedere una squadra, quella di Modesto, sicuramente viva e anche in crescita. Sotto il profilo caratteriale serviva una prestazione all’altezza della situazione ed è arrivata, e se i lombardi riuscissero a trovare un po’ di continuità potrebbero anche pensare ad una salvezza diretta senza passare dai playout. Il tempo per tirarsi fuori sicuramente ci sarebbe, e contro la Carrarese anche i precedenti aiutano a guardare con ottimismo. Certo, parliamo di soli tre precedenti nella storia di queste due squadre, ma in nessuna occasione gli ospiti hanno vinto. Il computo totale è di due pareggi ed una vittoria lombarda. E il conteggio domenica sera potrebbe anche tornare in parità. Il Mantova solamente una volta in questa stagione ha vinto due partite di fila e la storia vuole che proprio contro la Samp è iniziato questo mini percorso. Dalla Samp alla Samp e stavolta la Carrarese. Tre punti anche per il destino.

Come vedere Mantova-Carrarese in diretta tv e in streaming

Mantova-Carrarese in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Mantova è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.53 su SportBet. Il segno NO GOL è 2.15 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Le emozioni non arriveranno a bizzeffe. Ma domenica sera i tifosi del Mantova festeggeranno per la seconda vittoria di fila in campionato, cosa che non succedeva dalla giornata 11 e 12. Tanti mesi fa. In questo modo la salvezza si avvicina.

Le probabili formazioni di Mantova-Carrarese

MANTOVA (3-5-2): Bardi; Meroni, Maggioni, Castellini; Dembele, Trimboli, Kouda, Goncalves; Marras, Ruocco; Mensah.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Minucci; Zanon, Zueli, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Rubino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0