Pronostico Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo: una vittoria è sicura

Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo sono partite della ventisettesima giornata della Serie B: formazioni e pronostico

Una squadra in casa vince quasi sempre; l’altra in trasferta non perde quasi mai. Catanzaro e Frosinone stanno oggettivamente bene, visti gli ultimi risultati. Ma se per quanto riguarda i calabresi, comunque, ci si aspettava un campionato del genere, non era pronosticabile il cammino che hanno fatto fino ad oggi i ciociari, terzi in classifica a pochi punti dalla promozione diretta in Serie A.

Nelle ultime cinque uscite interne i giallorossi di Aquilani hanno vinto quattro volte e pareggiato una. E, in tutte queste occasioni il Catanzaro non ha mai preso un gol. Una situazione importante, una dimostrazione di compattezza difensiva che deve far riflettere, ma il Frosinone, nelle ultime dieci partite, o ha vinto oppure ha pareggiato e, inoltre, ha sempre segnato. Quindi ci aspettiamo una gara da GOL.

Per quanto riguarda il Palermo, che invece va a giocare contro l’ultima della classe, è evidente che il valore tecnico della squadra di Inzaghi sia molto differente rispetto agli abruzzesi. Inoltre sono sette i risultati utili di fila in trasferta dei rosanero – due vittorie – mentre il Pescara in casa ha vinto solamente due volte in stagione. Ma non è la situazione di classifica in questo caso che ci spinge a dire come potrebbe finire questo match, ma è il fatto che parliamo di una squadra molto forte e che punta alla promozione diretta, e una che invece difficilmente si salverà. Insomma, il due in questo caso ci pare scontato davvero.

Come vedere Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo sono in programma domenica alle 15. Saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vederle anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su SportBet. Il segno NO GOL è 2.00 su Goldbet, Lottomatica. La vittoria del Catanzaro è quotata 2.85 su Lottomatica. In questo caso il segno GOL ha un valore di 1.50.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico di Catanzaro-Frosinone

Il risultato più probabile in questo caso è il pareggio. Ma la cosa certa, a conferma dei numeri che vi abbiamo spiegato prima, è che entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pittarello, Petriccione, Liberali, D’Alessandro; Nuamah, Iemmello.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calo, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Pescara-Palermo

Il Palermo è troppo più forte sul piano tecnico e tattico. E inoltre vive un momento positivo. La squadra di Inzaghi con questa vittoria in trasferta continuerà la propria rincorsa alla Serie A diretta.

Le probabili formazioni

PESCARA (3-4-2-1): Saio; Capellini, Bettella, Cagnano; Olzer, Valzania, Brugman, Letizia; Meazzi, Di Nardo; Fanne.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3