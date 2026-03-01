Pronostico Birmingham-Middlesbrough: secondo posto al sicuro

Birmingham-Middlesbrough è una partita trentaduesima giornata di Championship: formazioni e pronostico

Nonostante nelle ultime cinque partite siano arrivate due sconfitte in trasferta, l’ultima contro il Coventry che guida il campionato, il Middlesbrough non ha del tutto abbandonato l’idea di prendersi la promozione diretta in Premier League. Gli ospiti devono difendere il secondo posto in classifica che vale, appunto, il salto di categoria. Un solo punto di vantaggio al momento è troppo poco per stare tranquilli.

In trasferta questa squadra ha fatto bene, parliamo pur sempre della migliore difesa del campionato con 34 gol subiti in altrettante partite. Solamente l’Ipswich riesce a mantenere questo ritmo. Poi nulla. E in casa del Birmingham la possibilità di allungare nuovamente nelle zone alte della classifica esiste, eccome. Perché i padroni di casa ormai con i propri 49 punti sono troppi distanti dal pensare di entrare nei playoff, e sono troppi distanti per avere paura di essere risucchiati dietro, nelle zone che valgono i playout. Insomma, una squadra con poche motivazioni a differenza di quella che è la voglia del Middlesbrough di rimanere lì, in alto. Ne va di una stagione intera.

Il Birmingham in casa ha perso solamente una volta in questa stagione e aveva fermato anche il Leeds in Fa Cup. Un club che tra le mura amiche ha costruito la sua stagione e raggiunto i propri obiettivi. Ma più si avvicina la fine della stagione e più le motivazioni fanno la differenza. E in questo caso gli ospiti ne hanno parecchie in più.

Come vedere Birmingham-Middlesbrough in diretta tv e in streaming La sfida Birmingham-Middlesbrough è in programma lunedì alle 21. La Championship inglese non è possibile seguirla in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Quindi non ci sarà la possibilità di vederla in diretta. Comparazione quote La vittoria del Middlesbrough è quotata 2.55 Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Il pronostico Per quanto vi abbiamo raccontato prima crediamo che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio. Ma occhio – per sicurezza – alla quota del gol. Questa ci pare possa uscire presto senza assilli. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Birmingham-Middlesbrough BIRMINGHAM (4-2-3-1): Beadle; Osayi-Samuel, Klarer, Panzo, Laird; Iwata, Doyle; Vicente, Stansfield, Gray; Ducksch.

MIDDLESBROUGH (4-1-4-1): Brynn; Brittain, Fry, Malanda, Targett; Morris; Whittaker, Hackney, Browne, McGree; Conway. POSSIBILE RISULTATO: 1-1