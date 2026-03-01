Pronostico Arsenal-Chelsea: caccia al terzo sigillo con l’incubo City alle porte

Arsenal-Chelsea è una partita valida per la ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Spazzato via il Tottenham nel North London Derby con un altisonante 4-1, l’Arsenal si prepara ad affrontare un’altra stracittadina con l’obiettivo di mantenere invariato il distacco – ormai irrisorio – nei confronti del Manchester City. I Cityzens scenderanno in campo circa 24 ore prima, contro il non irresistibile Leeds, ed in caso di vittoria si riporterebbero a -4 dai Gunners, che hanno però disputato una gara in più.

È abbastanza evidente, dunque, come il derby con i Blues assuma i contorni di un vero e proprio spartiacque per la squadra di Mikel Arteta, costretta in queste settimana a convivere con l’incubo di un eventuale sorpasso da parte della truppa di Pep Guardiola nonostante una Premier League finora dominata. Ogni risultato che non sia la vittoria rischia quindi di inguaiare il club londinese, che punta ancora una volta sul supporto del proprio pubblico per prendersi i tre punti: all’Emirates Stadium i Gunners hanno incassato a malapena una sconfitta in campionato, un mese fa contro il Manchester United. Ko che è rimasto tuttavia un caso isolato, dal momento che da allora la capolista non ha più sbagliato un colpo nel suo fortino (vinte quattro partite casalinghe di fila, tenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre).

L’Arsenal è stato l’unico a battere il Chelsea – per ben due volte – da quando i Blues sono allenati da Liam Rosenior. I Gunners l’hanno spuntata sul Chelsea nella doppia semifinale di League Cup andata in scena tra gennaio e febbraio, prevalendo sia all’andata (2-3) che al ritorno (1-0). Sì, non si trattava di Premier League ma “solamente” di una coppa nazionale – peraltro neanche quella più prestigiosa – però qualcosa vorrà pur dire.

Blues in piena bagarre per il quarto/quinto posto

Il Chelsea con il nuovo tecnico, in carica da inizio gennaio, ha perso solo quelle due partite ma rimane una squadra incostante. E lo dimostrano i due pareggi di fila con Leeds (2-2) e Burnley (1-1) che ne stanno compromettendo la corsa al quarto posto. Enzo Fernandez e compagni sono infatti quinti in classifica a quota 45 punti – gli stessi del Liverpool – e a -3 dal Manchester United. Una lotta apertissima, insomma, per la qualificazione alla prossima Champions League (anche se quasi certamente si qualificheranno le prime 5 per via del ranking).

Arteta non ha commentato l’infortunio di Saka contro gli Spurs, lasciando intendere che il nazionale inglese possa tranquillamente essere arruolato per il derby con il Chelsea. Di sicuro verrà confermato Eze, autore di una doppietta domenica scorsa. Dall’altro lato, Rosenior in difesa non avrà lo squalificato Fofana. Altre assenze importanti sono quelle di Cucurella ed Estevao.

Il pronostico

L’Arsenal è una macchina quasi perfetta tra le mura amiche: 4 vittorie casalinghe di fila e 3 clean sheet consecutivi confermano che l’Emirates è un fortino inespugnabile per quasi chiunque. Il dubbio su Saka tiene col fiato sospeso i tifosi, ma la forma smagliante di Eze garantisce ad Arteta soluzioni offensive letali.

Dall’altra parte, il Chelsea di Rosenior è una squadra ostica ma “bucabile”: la difesa, in questo match orfana dello squalificato Fofana e di Cucurella, ha mostrato crepe evidenti nei pareggi contro Leeds e Burnley. Il dato dei tre precedenti stagionali (2 dei quali vinti dall’Arsenal) suggerisce una sorta di complesso d’inferiorità dei Blues nei confronti dei cugini. Tuttavia, l’obbligo di vittoria dell’Arsenal potrebbe creare delle tensioni se il match non si sbloccasse subito. La maturità della capolista e la solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite all’Emirates dovrebbero avere la meglio su un Chelsea incostante e rimaneggiato nel reparto arretrato: la combo 1+Gol sembra la soluzione migliore.

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Malo Gusto; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1