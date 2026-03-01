Pronostico Amburgo-Lipsia: quarta volta nelle ultime cinque

Amburgo-Lipsia è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per l’Amburgo il momento è sicuramente ottimo, visto che ha piazzato una serie di risultati utili che gli hanno permesso di allontanarsi dalle zone complicate della classifica. Un poco meno lo è per il Lipsia, che comunque con una vittoria rimarrebbe agganciato al treno per la prossima Champions League.

Parliamo di due squadre che, oggettivamente, hanno fatto molto bene fino ad oggi. I padroni di casa addirittura arrivano a questa partita di domenica sera forti di cinque risultati utili di fila che non sono cosa di poco conto. Ma il Lipsia ha dimostrato di avere delle qualità importanti sotto l’aspetto tecnico e tattico e ha anche la volontà di tornare il prossimo anno in Europa, magari dalla porta principale, cosa successa molto spesso negli ultimi anni.

Ad aumentare quelle che sono le possibilità del Lipsia ci sono pure i precedenti tra queste due squadre: parliamo infatti di una serie aperta di cinque utili per gli ospiti (quattro vittorie) che permettono anche di guardare con ottimismo all’incontro. In poche parole ci aspettiamo una sfida indirizzata.

Come vedere Amburgo-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Lipsia è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 2.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ci pare molto più probabile, anche per quelli che sono i precedenti e la forza di queste due squadre, la vittoria del Lipsia. Di certo entrambe troveranno la via della rete. Ma crediamo possa arrivare la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite contro l’Amburgo per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Amburgo-Lipsia

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Vieira, Remberg, Muheim; Konigsdorffer, Glatzel, Otele.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2