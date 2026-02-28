Pronostico Stoccarda-Wolfsburg: c’è una differenza rispetto all’andata

Stoccarda-Wolfsburg è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sicuramente è vero che lo Stoccarda ha interrotto contro il Celtic una striscia di otto risultati utili di fila interni. Ma è altrettanto vero che i padroni di casa avevano messo le cose a posto nel turno della settimana precedente in Scozia e quindi hanno tirato decisamente i remi in barca in questo match. Praticamente riposando in attesa dell’impegno domenicale.

Riprenderanno la marcia i padroni di casa contro il Wolfsburg. Che sì, avrebbe bisogno di punti (la salvezza al momento sarebbe data solamente per via della differenza reti) ma che si scontrerà con la voglia dello Stoccarda di rimanere in piena corsa per un posto nella prossima Champions. La quarta posizione è da difendere a tutti i costi e c’è da dire che l’obiettivo potrebbe anche essere quello di riprendere l’Hoffenheim terzo che non ha la struttura per mantenere questi ritmi. Qualora lo Stoccarda avesse avuto delle difficoltà nel corso di questa ultima settimana e mezza per raggiungere il proprio obiettivo europeo, staremmo sicuramente qui a parlare di una partita diversa. Ma così non è stato e quindi parliamo di una partita che ha una squadra favorita che si prenderà i tre punti e di un’altra squadra che per raggiungere i propri obiettivi dovrà per forza di cose pensare alla prossima settimana.

Sul fatto che lo Stoccarda sia superiore ci viene in aiuto anche quello che è stato il risultato del match d’andata: un tre a zero senza nessuna storia che mette il punto esclamativo al nostro pronostico.

Come vedere Stoccarda-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Wolfsburg è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.50 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Rispetto al match d’andata, almeno stavolta il Wolfsburg un gol lo potrebbe trovare. Ma sul finale non abbiamo dubbi minimi: la corsa alla Champions League dello Stoccarda continuerà senza nessun intoppo. Almeno anche per questa settimana.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Wolfsburg

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; El Khannouss, Undav, Fuhric; Demirovic.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian; Eriksen, Gerhardt; Daghim, Majer, Shiogai; Pejcinovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1