Pronostico Manchester United-Crystal Palace: la Champions è alla portata

Manchester United-Crystal Palace è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Cinque vittorie in sei partite. La cura Carrick in casa Manchester United ha sicuramente dato i suoi frutti migliori in questo mese e mezzo. Adesso è il momento di non mollare dentro i Red Devils. Ne va del percorso di rinascita fatto fino al momento. Parliamo di una squadra che sappiamo tutti quello che ha passato nel corso degli ultimi mesi.

I sei punti nelle ultime tre conquistati in campionato hanno perso dall’altro lato del campo, al Palace, di allontanare lo spettro della retrocessione. Gli ospiti tra le altre cose hanno raggiunto gli ottavi di finale di Conference League ed evidentemente si candidano come protagonisti da qui alla fine dell’anno. E i pensieri possono essere anche a quell’obiettivo. La salvezza oggettivamente – non solo per i punti ma anche per le molteplici squadre che ci sono in mezzo – è cosa fatta. Rischi non ce ne stanno più. E quindi, anche in vista dei prossimi impegni europei, l’attenzione potrebbe scemare un pochettino.

Cosa che non si possono permettere in nessun modo i padroni di casa. Nonostante il cammino brillante delle ultime settimane la classifica davanti rimane cortissima e ogni mezzo passo falso potrebbe essere pagato a carissimo prezzo. Lo United non se lo può permettere. E quindi ci aspettiamo un’altra vittoria.

Come vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta tv e in streaming La sfida Manchester United-Crystal Palace è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 1.53 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Il pronostico United vincente. Non ci possono essere dubbi per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Sfida che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Sempre con la vittoria interna, ovvio. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen. POSSIBILE RISULTATO: 3-1