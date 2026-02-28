Pronostico Leeds-Manchester City: quattro possono bastare

Leeds-Manchester City è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Cinque punti di differenza ma una partita in meno. Il Manchester City sta riuscendo – anche grazie ad alcuni risultati inaspettati dell’Arsenal – a tenere viva la Premier League. E sul campo del Leeds, che sta bene, gli uomini di Guardiola hanno un solo risultato a disposizione.

Deve obbligatoriamente arrivare una vittoria. Devono per forza arrivare tre punti se si vuole mantenere accesa quella fiammella. E per una squadra che ha le qualità del City, ma che soprattutto attraversa un momento di forma spettacolare (sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto) non dovrebbero esserci chissà quali problemi. La stagione del Leeds ha preso una bella piega: sono sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione – con due formazioni in mezzo – e anche un filotto di 4 risultati utili consecutivi hanno permesso di lavorare in questi giorni con il sorriso dei tempi migliori. Ma quattro possono bastare, almeno per ora. Non si può andare oltre anche perché dobbiamo ricordare che questa è una squadra che è stata costruita solamente per mantenere la categoria e niente di più. E prima o poi squadre del genere cadono, soprattutto quando si trovano di fronte colossi come il City.

Come vedere Leeds-Manchester City in diretta tv e in streaming La sfida Leeds-Manchester City è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester City è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Il City vuole tenere viva la corsa al titolo e sa di non poter sbagliare. Il Leeds dal proprio canto dopo quattro risultati utili si potrebbe anche “rasserenare” un poco. Ma anche se non lo facesse i tre punti se li prenderanno gli ospiti. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Leeds-Manchester City LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

MANCHESTER CITY (4-4-2): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland. POSSIBILE RISULTATO: 1-3