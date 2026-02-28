Pronostico Inter-Genoa: in campionato è un’altra storia

Inter-Genoa è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Mettere alle spalle la delusione e continuare il cammino in campionato. L’Inter eliminata dalla Champions, con dieci punti di vantaggio sul Milan, ha in mano lo scudetto. E vuole chiudere presto i giochi. E vuole anche vincere presto questa partita perché c’è da pensare alla semifinale di Coppa Italia in programma martedì sera.

Deludente nella massima competizione europea la truppa di Chivu. Nessuno si aspettava che il Bodo – che ha meritato – potesse eliminare la finalista dell’anno scorso. Eppure è stato così e abbiamo capito, anche se lo sapevamo già, che nel calcio di scontato non c’è nulla. L’obiettivo è tenere la barra dritta in Serie A contro un Genoa da quando si è seduto De Rossi in panchina ha cambiato totalmente marcia nel proprio cammino e che pare si sia ormai allontanato dalla zona rossa della classifica. I liguri sanno benissimo che non sono queste le partite da vincere per salvarsi, ma hanno dimostrato di avere mentalità e carattere per potersela giocare contro tutti.

Rimane un compito complicatissimo per DDR. Contro il suo amico Chivu, che ha avuto subito la possibilità di allenare una big, è dovrebbe perdere. Ma questo non precluderà nulla di quanto buono fatto fino ad oggi. L’Inter in campionato viene da dodici vittorie nelle ultime tredici partite, ha fatto vedere a tutti di essere una spanna superiore e non vuole macchiare il cammino dopo una settimana comunque complicata per via dell’eliminazione in Champions. Nonostante le assenze, la vittoria è assicurata.

Come vedere Inter-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Genoa è in programma sabato alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Inter vincente che manterrà a distanza di sicurezza tutte le concorrenti, o al momento pseudo tali visti i punti di vantaggio, al titolo. Gara anche da tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinksi, Mkhytaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.

GENOA (3-5-2): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovsky, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1