Pronostico Fulham-Tottenham: primi punti per Tudor

Fulham-Tottenham è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Che il debutto di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham, contro l’Arsenal, sarebbe stato complicato lo sapevamo tutti. Certo, prenderne quattro in casa non era quello che il croato si aspettava. Ma adesso ha di nuovo l’occasione di conquistare i primi punti sulla panchina degli Spurs.

Certo, il Fulham si presenta a questo appuntamento forte di una classifica serena e forte della vittoria sul campo del Sunderland. Una situazione che permette di guardare con ottimismo al futuro senza assilli. A differenza degli ospiti che sono solamente davanti di due punti rispetto alla zona retrocessione. O si cambia atteggiamento e marcia oppure salvarsi diventa un’impresa quasi impossibile. Ma c’è da dire che sotto il profilo tecnico il Tottenham non merita di certo la classifica che si ritrova al momento. Serviva un tecnico con un atteggiamento importante, uno di quelli che dà una scossa. E nonostante quelli che possono essere dei limiti tecnici e tattici, Tudor non si discute sulla personalità.

Crediamo che si possa avere dopo una settimana intera di lavoro, o almeno in parte. Crediamo possa bastare per riuscire a prendersi un risultato positivo su un campo complicato e contro una squadra che non viene battuta dal 2023. L’ora del risveglio è arrivata.

Come vedere Fulham-Tottenham in diretta tv e in streaming a sfida Fulham-Tottenham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Lottomatica.

Il pronostico Il primo mezzo sorriso per Tudor che almeno muoverà la propria classifica in questo altro derby londinese. Una gara da almeno un gol per squadra. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Fulham-Tottenham FULHAM (4-3-3-): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jimenez.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Palhinha, Gallagher, Spence; Sarr, Simons; Kolo Muani. POSSIBILE RISULTATO: 1-1