Pronostico Cremonese-Milan: Allegri si prende la rivincita

Cremonese-Milan è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Fino alla scorsa settimana solamente la Cremonese, dall’inizio dell’anno, era riuscita a battere il Milan. In maniera del tutto inaspettata, alla prima giornata. Allegri nel frattempo ha costruito un campionato quasi perfetto per il valore della rosa che ha a disposizione, e adesso ha l’occasione di prendersi una doppia rivincita.

La prima ovviamente contro Nicola che attraversa da molto tempo un periodo negativo che hanno fatto sprofondare la sua squadra in una situazione di classifica che nessuno si aspettava; la seconda rispetto alla gara interna persa contro il Parma la scorsa settimana che di fatto ha consegnato lo scudetto all’Inter. I dieci punti di vantaggio sono incolmabili ma nessuno a Milanello – o almeno apertamente – ha pensato di poter vincere il titolo quest’anno, l’obiettivo dichiarato è sempre stato il quarto posto e quello è da blindare.

Non ha né il peggior attacco e nemmeno la peggior difesa del campionato la Cremonese, ma non vince una partita dal 7 dicembre in casa contro il Lecce. Una settimana prima era arrivata quella contro il Bologna. Queste le ultime gioie. Da quella giornata ad oggi conquistati solamente tre punti, e i salentini sono appaiati in classifica. Difficilmente, Nicola, riuscirà a fare punti anche questa domenica.

Come vedere Cremonese-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Milan è in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. La vittoria del Milan ha un valore di 1.50 Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Riprenderà la sua corsa al Milan che cercherà in questa parte finale di stagione di blindare un posto nella prossima Champions League. Con un’altra vittoria il traguardo si avvicinerebbe sensibilmente anche perché c’è uno scontro diretto che in ogni caso aiuterà in questo fine settimana.

Le probabili formazioni di Cremonese-Milan

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2