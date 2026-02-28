Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no Premier

di

Brighton-Nottingham Forest è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La scorsa settimana il Brighton ha conquistato una vittoria importante che di fatto ha fatto tirare un sospiro di sollievo. La classifica si stava facendo preoccupante. E, quella preoccupazione, è sicuramente rimasta in seno al Nottingham.

Pronostico Brighton-Nottingham Forest
Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no Premier (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Hanno superato il turno in Europa nonostante la sconfitta interna contro il Fenerbahce gli inglesi. Ma in campionato non vincono da cinque turni e sono lì, ad un passo davvero da una zona rossa inimmaginabile all’inizio dell’anno. Ma quando una squadra non è abituata al doppio impegno alla lunga paga sempre. Due squadre queste che sono molto vicine ad un record negativo. Nel senso: solamente il Brighton in questa stagione ha chiuso in svantaggio il primo tempo rispetto al Nottingham. Nove i padroni di casa, otto gli ospiti. Mancanza di un approccio corretto alla partita, distrazione. Quello che volete, di certo è un dato da tenere in considerazione. La fatica in Europa League, comunque, potrebbe decisamente pesare sia sotto il profilo fisico e mentale per gli ospiti. Che potrebbe ulteriormente pagare dazio e quindi raschiare ulteriormente la classifica. E poi si farà davvero dura.

Come vedere Brighton-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Come vedere Brighton-Nottingham Forest 
Come vedere Brighton-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brighton-Nottingham Forest è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 2.05 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

  • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Il peso dell’Europa League si abbatterà ancora sul Nottingham. Il Brighton con questi tre punti potrebbe abbandonare definitivamente tutte la paura accumulate nel corso degli ultimi mesi. Occasione enorme, che i biancoblu prenderanno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Nottingham Forest

BRIGHTON (4-3-3-): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Gross; Gomez, Welbeck, Mitoma.
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie