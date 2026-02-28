Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no Premier

Brighton-Nottingham Forest è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La scorsa settimana il Brighton ha conquistato una vittoria importante che di fatto ha fatto tirare un sospiro di sollievo. La classifica si stava facendo preoccupante. E, quella preoccupazione, è sicuramente rimasta in seno al Nottingham.

Hanno superato il turno in Europa nonostante la sconfitta interna contro il Fenerbahce gli inglesi. Ma in campionato non vincono da cinque turni e sono lì, ad un passo davvero da una zona rossa inimmaginabile all’inizio dell’anno. Ma quando una squadra non è abituata al doppio impegno alla lunga paga sempre. Due squadre queste che sono molto vicine ad un record negativo. Nel senso: solamente il Brighton in questa stagione ha chiuso in svantaggio il primo tempo rispetto al Nottingham. Nove i padroni di casa, otto gli ospiti. Mancanza di un approccio corretto alla partita, distrazione. Quello che volete, di certo è un dato da tenere in considerazione. La fatica in Europa League, comunque, potrebbe decisamente pesare sia sotto il profilo fisico e mentale per gli ospiti. Che potrebbe ulteriormente pagare dazio e quindi raschiare ulteriormente la classifica. E poi si farà davvero dura.

Come vedere Brighton-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming La sfida Brighton-Nottingham Forest è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico Il peso dell'Europa League si abbatterà ancora sul Nottingham. Il Brighton con questi tre punti potrebbe abbandonare definitivamente tutte la paura accumulate nel corso degli ultimi mesi. Occasione enorme, che i biancoblu prenderanno. Le probabili formazioni di Brighton-Nottingham Forest BRIGHTON (4-3-3-): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Gross; Gomez, Welbeck, Mitoma.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. POSSIBILE RISULTATO: 2-1