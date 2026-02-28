Pronostico Betis-Siviglia: sarà la prima volta nella storia

Betis-Siviglia è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Un derby è sempre un derby. Una partita che va quasi sempre oltre ogni pronostico. E quella tra Betis e Siviglia non può eludere da queste parole. Ma c’è una cosa storica che potrebbe succedere. E crediamo succederà.

Gli uomini di Pellegrini sono quinti in classifica, difficilmente riusciranno ad entrare nella prossima Champions League, ma ci proveranno. Intanto devono comunque difendere il quinto di posto, quello che vale l’Europa League. La truppa di Almeyda (squalificato) ha tante squadre dietro, ma la zona retrocessione è a sole tre lunghezze. Anche in questo caso è difficile pensare alla possibilità di perdere e retrocedere, ma sarebbe sicuramente opportuno non abbassare la guardia. La rinascita, però, non partirà da questo derby: i biancoverdi sono favoriti, e possono raggiungere un grandissimo traguardo nella storia di questo derby.

Quale? Mai è successo che il Betis riuscisse a vincere tre stracittadine di fila. E questa è l’occasione per provarci vista la classifica e visto il valore delle due squadre. E siccome ci aspettiamo anche un atteggiamento tattico remissivo degli ospiti, alla fine questa scelta potrebbe essere pagata a caro prezzo.

Il pronostico

Dovrebbe riuscire a vincere questo derby il Betis, e magari chissà, anche pensare alla possibile qualificazione alla prossima Champions League. In ogni caso come detto sarà una domenica storica per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Betis-Siviglia

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Hernandez, Ezzalzouli.

SIVIGLIA (5-3-2): Vlachodimos; J Sanchez, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Mendy, Agoume, Sow; Maupay, Adams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0