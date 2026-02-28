I pronostici di sabato 28 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 28 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1
La ventisettesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: nelle prime due ci saranno degli incroci tra squadre in lotta per non retrocedere e squadre in lizza per un posto nella prossima Champions League. Alle 15:00 il Como, che dopo la vittoria sulla Juventus ha confermato le sue ambizioni di quarto posto, ospiterà il Lecce in una sfida in cui i tre punti appaiono alla portata.
Servono come il pane i tre punti anche al Napoli di Antonio Conte, che nonostante i soliti problemi di infortuni è in grado di fare bottino pieno sul campo del Verona sempre più in fondo alla classifica: la salvezza appare al momento un miraggio. Cerca la vittoria anche l’Inter, per cancellare subito il dispiacere dell’eliminazione dalla Champions League e avvicinarsi al derby contro il Milan con un vantaggio invariato o addirittura più ampio.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a Liverpool-West Ham, Heracles-PSV e Hoffenheim-St. Pauli. Promettono almeno un gol per squadra Barcellona-Villarreal, Borussia Dortmund-Bayern Monaco e Leeds-Manchester City.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Bournemouth-Sunderland, Premier League, ore 16:00
Vincenti
- COMO (in Como-Lecce, Serie A, ore 15:00)
- NAPOLI (in Verona-Napoli, Serie A, ore 18:00)
- MONACO (in Monaco-Angers, Ligue 1, ore 19:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Liverpool-West Ham, Premier League, ore 16:00
- Heracles-PSV, Eredivisie, ore 18:45
- Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Barcellona-Villarreal, Liga, ore 16:15
- Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30
- Leeds-Manchester City, Premier League, ore 18:30
Comparazione quota totale (gol + over): 10.69 GOLDBET ; 12.63 SPORTBET; 10.69 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Newcastle-Everton, Premier League, ore 16:00
