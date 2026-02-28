I pronostici di sabato 28 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 28 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La ventisettesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: nelle prime due ci saranno degli incroci tra squadre in lotta per non retrocedere e squadre in lizza per un posto nella prossima Champions League. Alle 15:00 il Como, che dopo la vittoria sulla Juventus ha confermato le sue ambizioni di quarto posto, ospiterà il Lecce in una sfida in cui i tre punti appaiono alla portata.

Servono come il pane i tre punti anche al Napoli di Antonio Conte, che nonostante i soliti problemi di infortuni è in grado di fare bottino pieno sul campo del Verona sempre più in fondo alla classifica: la salvezza appare al momento un miraggio. Cerca la vittoria anche l’Inter, per cancellare subito il dispiacere dell’eliminazione dalla Champions League e avvicinarsi al derby contro il Milan con un vantaggio invariato o addirittura più ampio.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a Liverpool-West Ham, Heracles-PSV e Hoffenheim-St. Pauli. Promettono almeno un gol per squadra Barcellona-Villarreal, Borussia Dortmund-Bayern Monaco e Leeds-Manchester City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Bournemouth-Sunderland, Premier League, ore 16:00

Vincenti

COMO (in Como-Lecce, Serie A, ore 15:00)

(in Como-Lecce, ore 15:00) NAPOLI (in Verona-Napoli, Serie A, ore 18:00)

(in Verona-Napoli, ore 18:00) MONACO (in Monaco-Angers, Ligue 1, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-West Ham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Heracles-PSV , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barcellona-Villarreal , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Borussia Dortmund-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Leeds-Manchester City, Premier League, ore 18:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Newcastle-Everton, Premier League, ore 16:00