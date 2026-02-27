Pronostico Spezia-Reggiana: secondo sorriso di fila

Spezia-Reggiana è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Roberto Donadoni ha salvato la panchina vincendo sul campo del Cesena e prendendosi tre punti pesanti per la propria classifica. Adesso la salvezza è davvero vicina per i liguri, che hanno dimostrato di avere un carattere enorme. Un campo complicato, difficile, e nessuno si aspettava potesse arrivare il colpaccio esterno.

Un solo punto dietro la Reggiana, questo recita la classifica al momento. L’occasione è quella di un sorpasso clamoroso, quasi inaspettato fino a poco tempo fa. Ma pure gli emiliani hanno preso la discesa – hanno pure cambiato allenatore – che, dopo la vittoria al debutto ha pareggiato le altre due. Tre risultati utili, quindi, ed è stato sicuramente un impatto importante. Ma gli ospiti non hanno le carte in regola per piazzare un colpo esterno. Almeno ad oggi. L’ultima affermazione in trasferta, infatti, risale alle scorso 8 dicembre: da quel momento in poi 4 sconfitte e un solo pareggio, sicuramente pesante sul campo dell’Empoli, ma pur sempre un risultato estemporaneo, niente che possa far pensare ad una situazione migliorabile nel corso dei prossimi mesi. In poche parole ci aspettiamo un’altra vittoria dello Spezia che potrebbe decisamente portare al sorpasso in classifica.

Come vedere Spezia-Reggiana in diretta tv e in streaming

Spezia-Reggiana in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.82 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Seconda vittoria consecutiva dello Spezia di Donadoni e sorpasso in classifica. E, per la prima volta dopo tantissimo tempo, i padroni di casa si ritroveranno anche fuori dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Spezia-Reggiana

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo, Beruatto; Artistico, Skjellerup.

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Novakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0